Video del Canal Grande a Venezia tinto di verde e rosso: l'azione degli ambientalisti, bloccati due francesi

Le acque del Canal Grande a Venezia colorate di rosso e verde. È quanto successo nel pomeriggio di oggi venerdì 19 aprile nel capoluogo veneto, teatro di un nuovo blitz degli attivisti per il clima. Secondo quanto riporta Ansa, del colorante sarebbe stato versato in acqua da un vaporetto della linea 1, proveniente dalla fermata del Giglio e diretto verso l’Accademia.

Da quanto emerso si sarebbe trattato di un’azione dimostrativa del movimento internazionale “Extinction Rebellion“, non organizzata però dai veneziani che aderiscono al gruppo ambientalista. I presunti autori del gesto sarebbero due turisti francesi, che sono stati fermati dalla polizia.

“Esprimo una decisa condanna – ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia – per l’azione intrapresa nel pomeriggio da alcuni attivisti per il clima che hanno preso di mira, nuovamente, la nostra bellissima città, versando nel Canal Grande di Venezia una sostanza colorante che ha tinto l’acqua di verde e di rosso”.

“Venezia ha una tale visibilità, in particolare in questi giorni, in occasione dell’inaugurazione della Biennale Arte e dei numerosi eventi collaterali – ha aggiunto Zaia – che gesti come questi potrebbero diventare la vetrina per azioni simili. Venezia va difesa e tutelata, non oltraggiata e le occasioni di dialogo, anche sul clima e i suoi cambiamenti, sono molte”.