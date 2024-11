Victoria Cabello in ospedale scherza con l'anestesista "Gesù" in sala operatoria: "Se non fa il miracolo lui"

Anche in sala operatoria Victoria Cabello non smentisce la solita ironia che la contraddistingue. La conduttrice è stata ricoverata in ospedale per un piccolo intervento a una vena, niente di grave come ha lei stesso spiegato sul suo profilo Instragram. Ma dopo aver fatto preoccupare per un attimo i suoi follower, l’ex Vj e presentatrice del suo ultimo programma “Viaggi Pazzeschi” ha fatto tornare a tutti il sorriso raccontando in un video la scoperta del singolare nome del suo anestesista.

L’anestesista Gesù

“L’anestesista si chiama Gesù” ha svelato in un video prima dell’operazione.

“Ma Gesù all’anagrafe?” ha chiesto di nuovo incredula Victoria, commentando: “Trovo che questo sia un segno”.

Il video di Victoria Cabello

La 49enne volto noto della televisione, dagli esordi su MTV al successo con Le Iene, fino ai suoi talk show passando anche per la conduzione di Sanremo, ha spiegato in alcuni video precedenti all’operazione di essere in ospedale per un piccolo intervento per l’occlusione di una vena, “una vena intasata nel massetere (nella mandibola, ndr), niente di grave”.

“Se non fa il miracolo Gesù mi girano i co…” ha scherzato con un medico nel caso in cui le cose fossero andate male.

L’intervento

“Mamma mia poteva capitare solo a me questa cosa” ha detto la mattatrice Tv al diretto interessato incontrato finalmente in sala operatoria. “Il mio anestesista si chiama Gesù…ma allora vale tutto” ha ripetuto ancora senza darsi pace.

Dopo aver mostrato anche il pannolone post operatorio, ha spiegato in un commento di stare bene ai tanti fan preoccupati per lei: “Non volevo assolutamente farvi stare in pensiero e non avrei mai postato niente ma quando scopri che l’anestesista si chiama Gesù… comunque sto benissimo, sembro Sloth dei Goonies”.

Prima di tornare in Tv nel 2022 partecipando al reality Pechino Express con l’amico Paride Vitale, con il quale ha girato una sorta di spin-off “Viaggi pazzeschi”, Victoria Cabello aveva passato diversi anni lontano dal palcoscenico per combattere il morbo di Lyme che l’aveva colpita.