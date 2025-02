Victor Ulinici condannato per la bici che ha colpito Mauro Glorioso ai Murazzi: 16 anni come a Sara Cherici

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Corte di Appello di Torino ha condannato a 16 anni di carcere Victor Ulinici, uno dei cinque giovani imputati nel caso del lancio della bici sul lungofiume dei Murazzi a Torino, che nel gennaio 2023 provocò il grave ferimento dello studente palermitano Mauro Glorioso. All’imputato non sono state concesse le attenuanti generiche. Annullata la precedente sentenza di condanna a 10 anni e 8 mesi.

La condanna in appello per Victor Ulinici

Nella mattinata di martedì 4 febbraio, la Corte di Appello di Torino ha condannato a 16 anni di carcere Victor Ulinici, il maggiorenne imputato nel caso del lancio della bici sul lungofiume dei Murazzi a Torino. La bici colpì lo studente palermitano Mauro Glorioso, rimasto tetraplegico.

A Ulinici non sono state concesse le attenuanti generiche, come ordinato dalla Cassazione annullando la precedente sentenza di condanna a 10 anni e 8 mesi.

Fonte foto: ANSA

Controlli dei carabinieri nel luogo in cui è avvenuto il lancio della bici ai Murazzi.

La reazione dell’avvocato della famiglia di Mauro Glorioso

L’avvocato di parte civile, Simona Grabbi, legale della famiglia di Mauro Glorioso, ha commentato la condanna a 16 anni di carcere inflitta a Victor Ulinici dalla Corte di Appello di Torino.

“In una vicenda che ha avuto conseguenze così drammatiche è difficile gioire“, ha detto Simona Grabbi in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia ANSA. La legale ha aggiunto: “Non si può gioire per una pena tanto alta inflitta a un ragazzo di questa età, che tuttavia rispecchia la gravità del fatto e delle conseguenze”.

Victor Ulinici non presenterà ricorso

Victor Ulinici non ha intenzione di presentare ricorso contro la sentenza di condanna a 16 anni di carcere a lui inflitta dalla Corte d’Appello di Torino.

Prima di lasciare il Palazzo di Giustizia, l’avvocato Wilmer Perga ha spiegato: “Questo è l’orientamento di oggi. In ogni caso leggeremo e valuteremo le motivazioni della sentenza”.

Nel corso dei processi precedenti, Ulinici aveva espresso il suo dispiacere per le conseguenze del gesto, che aveva provocato il grave ferimento dello studente Mauro Glorioso, rimasto tetraplegico dopo essere stato colpito dalla bici lanciata ai Murazzi.

Sedici anni a Victor Ulinici come a Sara Cherici

A 16 anni, lo scorso 9 gennaio, era stata condannata per concorso in tentato omicidio anche Sara Cherici.

La ragazza non ha lanciato la bicicletta dalla balaustra dei Murazzi, ma era lì con gli amici nel momento in cui è avvenuto il lancio e non ha fatto nulla per fermarli. Nei giorni successivi, inoltre, pur sapendo che Mauro Glorioso stava lottando tra la vita e la morte, non ha denunciato.