Vicenza, rubate 20 scatolette di tonno: autore del furto rintracciato di notte mentre sfreccia sul monopattino

Un uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto e aggressione in un supermercato di Vicenza. Il 26 febbraio scorso, l’individuo si è impossessato di venti scatole di tonno senza pagarle, spingendo un addetto alla sicurezza per guadagnarsi la fuga.

Identificazione e denuncia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, dopo essersi dileguato, è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza del supermercato. Gli agenti delle “Volanti” della Questura hanno estrapolato alcune immagini e le hanno distribuite a tutti gli equipaggi in servizio per facilitare l’identificazione.

Riconoscimento e fermo

La scorsa notte, intorno alle 1.30, i poliziotti della Volante hanno riconosciuto l’uomo mentre transitava in Corso Santi Felice e Fortunato, sempre a Vicenza, a bordo di un monopattino. Indossava gli stessi abiti del giorno del furto. Subito fermato, è stato accompagnato in Questura per il foto-segnalamento.

Denuncia e conseguenze

Non essendo più possibile l’arresto in flagranza, l’uomo, un cittadino libico del 1991, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Sono state avviate anche le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale. La merce rubata aveva un valore di circa 60 euro.

