Vicenza, ruba bici elettrica e la ricarica al bar: il proprietario la riconosce, l'epilogo della vicenda

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 1 denuncia per ricettazione il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Vicenza. Un uomo è stato fermato dopo che una bicicletta rubata è stata ritrovata in un bar della città.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle ore 17.30 di ieri, quando un equipaggio della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura è intervenuto in Viale San Lazzaro, presso un noto bar della zona. Un cittadino in transito aveva notato la propria bicicletta elettrica, di cui aveva denunciato il furto lo scorso 24 febbraio, parcheggiata davanti al bar, con il cavo elettrico per la ricarica attaccato.

La scoperta della bicicletta

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che il proprietario del bar aveva acconsentito alla richiesta di un uomo, da poco allontanatosi, di ricaricare la batteria della bicicletta. Nel frattempo, l’uomo è sopraggiunto e ha dichiarato in modo sprezzante che la bici era sua, confermando di averla lasciata in ricarica.

Verifica e sequestro

Tuttavia, dagli accertamenti eseguiti sul posto, si è appurato che la bicicletta era stata rubata proprio il 24 febbraio. Il vero proprietario ne aveva denunciato il furto, allegando numerose fotografie con importanti dettagli, come adesivi ed altri segni distintivi, che la rendevano chiaramente riconoscibile. La bici è stata pertanto sequestrata e dopo qualche ora restituita al legittimo proprietario che l’ha riconosciuta come propria.

Denuncia e provvedimenti

L’uomo che ne era in possesso chiedendone la ricarica al bar è stato accompagnato in Questura e denunciato per ricettazione. Si tratta di un uomo, di origine tunisina del 2006, residente fuori Vicenza, nei cui confronti il Questore di Vicenza ha emesso il Foglio di Via dal Comune di Vicenza per 3 anni.

Fonte foto: IPA