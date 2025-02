Vicenza, inseguimento e arresto per spaccio: scappano con l'hashish in auto, presi dalla Polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per spaccio e aggressione il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Vicenza. Domenica 23 febbraio, un equipaggio della Volante ha inseguito e fermato un veicolo sospetto in Viale Milano.

Inseguimento in Viale Milano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, intorno alle ore 15.00, una Fiat Punto con a bordo tre persone non si è fermata all’alt intimato dagli agenti, aumentando pericolosamente la velocità. La Polizia ha quindi avviato un inseguimento, attivando sirene e lampeggianti.

Fuga e arresto

Vistisi braccati, i fuggitivi hanno abbandonato il veicolo, cercando di scappare in direzioni diverse. L’attenzione degli agenti si è concentrata su uno di loro, che teneva in mano un sacchetto di plastica, sospettato di contenere stupefacente. L’uomo è stato inseguito prima in Corso San Felice e poi nel Park Cattaneo, dove è stato definitivamente bloccato.

Recupero del sacchetto e arresto

Durante la fuga, il sospettato ha gettato il sacchetto in un giardino privato. Prima di essere messo in sicurezza, ha aggredito gli agenti con spintoni e calci. Gli agenti hanno recuperato il sacchetto, trovando 17 involucri di hashish pronti allo spaccio, per un peso complessivo di 21 grammi, oltre a un telefono cellulare. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Identificazione e arresto

L’uomo, identificato come D. O., nato nel 1999 e di origine tunisina, è stato portato in Questura a Vicenza. Con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e reati legati agli stupefacenti, è stato dichiarato in arresto e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida.

Fonte foto: IPA