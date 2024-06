Viaggio del treno Frecciarossa Venezia-Milano diventa un'odissea: passeggeri chiamano carabinieri e ambulanze

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Odissea sulla linea ferroviaria Venezia-Milano. Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno un treno Frecciarossa è rimasto bloccato sui binari per ore. I passeggeri, esausti, hanno anche segnalato la vicenda ai carabinieri.

Treno Frecciarossa Milano-Venezia: guasto tecnico e pesanti disagi

Il Frecciarossa in questione è partito alle 17 di sabato 8 giugno da Venezia. Tutto è andato liscio fino alla stazione di Brescia. Qui il convoglio, dopo la fermata, ha ripreso il suo viaggio verso le 19, ma poco dopo ha dovuto arrestarsi per via di un guasto tecnico.

Da quanto emerso, c’è stata anche un’interruzione dell’elettricità a bordo. Il viaggio dei passeggeri si è trasformato in un odissea. Nei vagoni ha iniziato a salire la temperatura per via dell’afa. Sono stati segnalati forti disagi.

Fonte foto: ANSA

Le testimonianze: “Chiamate ai carabinieri e alle ambulanze”

“Siamo al buio da allora, senza aria condizionata e il caldo aumenta sempre più”. Questo il racconto in diretta e riportato dal Tgr Lombardia di Giovanna, un medico presente sul treno che stava rientrando da un congresso.

“Ci hanno dato acqua e snack, ma non possiamo scendere dal treno, né aprire le porte per far passare un po’ d’aria”, ha aggiunto la donna.

“Abbiamo fatto chiamate a Trenitalia, carabinieri e ambulanze”, ha spiegato un altro passeggero che ha poi esternato tutta la sua incredulità per la situazione venutasi a creare: “Pazzesco. Una sofferenza vedere anziani e bambini al limite…”.

L’arrivo a Milano

Dopo oltre due ore di stop forzato del mezzo, intorno alle 21,30, Trenitalia ha allestito un locomotore di soccorso. Nonostante ciò il treno ha continuato a viaggiare a ritmo lento. Inoltre si è arrestato nuovamente.

Finalmente, più o meno alle 23, è giunto un altro convoglio che ha permesso ai viaggiatori di raggiungere la meta finale, cioè Milano, intorno alla mezzanotte.

Trenitalia ha reso noto di essersi prodigata ad attivare con prontezza l’intervento di soccorso provvedendo a fornire assistenza ai passeggeri, sia a bordo durante il fermo sia quando c’è stato l’agognato arrivo alla Stazione Centrale di Milano. Un caso simile si è verificato la scorsa estate sulla linea Firenze-Roma.