Via al processo sulla morte di Maradona in Argentina, le accuse all'infermiera e agli altri imputati

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Cominciano i processi sulla morte di Maradona. Il personale medico che curava l’ex calciatore è accusato di aver agito in modo da causarne la morte. Otto gli imputati totali, l’infermiera su cui grava l’accusa più pesante ha scelto il processo con giuria.

Cominciano i processi sulla morte di Maradona

Il procedimento penale per la morte di Diego Armando Maradona, avvenuta nel 2020, sta per cominciare in Argentina. Gli imputati sono in tutto 8 e fanno parte dell’équipe medica che curava l’ex calciatore.

Maradona è morto per un edema polmonare acuto secondario a un’insufficienza cardiaca cronica esacerbata, stando a quanto riportato nel referto dell’autopsia. La sua famiglia ha però accusato dottori e infermieri di essere responsabili del decesso.

Fonte foto: ANSA Gisella Dahiana Madrid, accusata di aver ucciso Maradona

In particolare, la persona su cui grava l’accusa più pesante è Gisella Dahiana Madrid, l’infermiera che si prendeva personalmente cura dell’ex capitano dell’Argentina e che è imputata per omicidio premeditato.

Le due diverse istanze del processo

Il processo sulla morte di Maradona si aprirà con un’udienza preliminare per stabilire la data della prima sessione dedicata a Gisella Dahiana Madrid. Per gli altri 7 imputati l’inizio del procedimento penale è fissato per il 11 marzo 2025.

L’avvocato dell’infermiera accusata di omicidio premeditato, Rodolfo Baqué, ha infatti chiesto e ottenuto che la sua assistita sia sottoposta a un processo con giuria, un rito alternativo presente nell’ordinamento argentino.

Tutti gli altri imputati invece procederanno con rito ordinario in un solo processo. Sono il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Dìaz, l’infermiere Ricardo Omar Almiron, il medico clinico Pedro Di Spagna, il medico Nancy Forlin e il coordinatore infermieristico Mariano Perroni.

Le dichiarazioni degli avvocati

“L’udienza è importante perché deve essere fissata la data, i testimoni che testimonieranno nel processo per la morte di Maradona, che faranno luce su come Maradona è stato ucciso e perché” ha dichiarato ai giornalisti l’avvocato dell’infermiera accusata dell’omicidio.

“Ci sono questioni che non si possono lasciare al caso in un paziente con queste caratteristiche, un paziente psichiatrico, a meno che non ci sia un qualche tipo di intenzione” ha invece risposto l’avvocato della famiglia Maradona Fernando Burlando.

Lo stesso Burlando ha aggiunto che l’infermiera sarebbe “un anello della catena di criminali che hanno ucciso Diego.”