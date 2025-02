Verona, maxi operazione per controllare persone e negozi: cosa è emerso dal blitz a Veronetta

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’operazione congiunta delle forze dell’ordine ha potenziato la sicurezza nella zona di Veronetta. Il 26 febbraio, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, con la collaborazione della Polizia Locale e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno condotto un’azione ad “Alto Impatto” per migliorare la sicurezza nelle aree più vulnerabili.

Controlli e verifiche

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante l’operazione sono state identificate 150 persone e controllati 20 esercizi pubblici. L’obiettivo era verificare la regolarità dei rapporti lavorativi e il rispetto delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Violazioni riscontrate

In particolare, l’Ispettorato del Lavoro ha rilevato una violazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. È stata trovata una cassetta di primo soccorso con prodotti scaduti dal 2008. Al titolare è stata impartita una prescrizione per eliminare la contravvenzione accertata.

Piani futuri

L’operazione si inserisce in un ampio piano di controllo del territorio definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’iniziativa proseguirà in futuro anche in altre aree cittadine di Verona.

