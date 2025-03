Verona, marito e moglie specializzati in furti di orologi di lusso: i colpi con Rolex e Patek Philippe

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e due denunce il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Verona. Un uomo e una donna, entrambi italiani, sono stati coinvolti in un furto di orologi di lusso avvenuto 28 febbraio in un appartamento di via Marin Faliero. La donna è stata arrestata per rapina, mentre il marito e un complice sono stati denunciati.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il furto è avvenuto intorno alle 10.30 del mattino. I protagonisti, un uomo di 29 anni e la moglie di 32, hanno organizzato l’incontro con il venditore per acquistare due orologi Patek Philippe, del valore complessivo di 164.000 euro. Con la complicità di un ventottenne, domiciliato nell’appartamento, hanno messo a segno il colpo.

Il piano della coppia

La coppia aveva già incontrato il venditore il 14 febbraio scorso in provincia di Udine, dove avevano acquistato un Rolex da 10.000 euro senza problemi. Nei giorni successivi, si sono nuovamente messi in contatto per la compravendita di altri due orologi costosi. Il finto acquirente ha chiesto al venditore di raggiungerlo a Verona per concludere l’affare.

Il tentativo di fuga

Dopo aver mostrato interesse per i due orologi, il finto acquirente li ha presi ed è uscito con la scusa di effettuare un bonifico. La moglie ha tentato di seguirlo, ma è stata bloccata dal venditore, che aveva intuito il furto. In attesa della Polizia, la donna ha cercato di scappare spintonando il venditore. Il complice ventottenne ha minacciato il venditore, promettendo di tornare con altri complici per aggredirlo.

Conseguenze legali

La donna è stata arrestata per rapina, mentre il marito e il complice sono stati denunciati per furto aggravato. Dai controlli è emerso che i tre sono già noti alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio. La donna, in particolare, ha precedenti per rapina e furto con destrezza, con una refurtiva di oltre 30.000 euro. Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari per la donna nel suo paese di residenza.

Fonte foto: IPA