Vercelli, bimbo di 6 anni schiacciato da un mobile in casa: in ospedale in "codice rosso"

Un bambino di 6 anni è rimasto schiacciato da un mobile nella sua abitazione di Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli, riportando lesioni da “codice rosso” (il più grave).

Cosa è successo

La dinamica di quanto accaduto non è stata ancora ricostruita e sono ancora da accertare le cause che hanno portato al ferimento del bimbo.

Stando a quanto riferito da ‘La Stampa’, allo stato attuale, non si sa se in quel momento fossero presenti i genitori o altre persone all’interno dell’abitazione.

L'episodio è avvenuto a Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli. Da lì il bimbo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Regina Margherita di Torino.

Come sta il bambino

Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 direttamente nella stanza e poi è stato trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il bambino, stando a quanto riferito dai medici dell’ospedale torinese, non sarebbe in pericolo di vita: ha riportato un trauma toracico e addominale con frattura del bacino.

È stato ricoverato nel reparto di chirurgia con una prognosi di 30-40 giorni. Da un primo esame, il bimbo non presenterebbe altre lesioni.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.