Verbania, ubriaco e sotto effetto di droghe vaga per l'ospedale e aggredisce i poliziotti: fermato col taser

E’ di un arresto per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Verbania. L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha opposto resistenza agli agenti presso l’Ospedale Castelli, costringendoli a utilizzare il taser per fermarlo.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 24 febbraio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Verbania sono intervenuti presso l’Ospedale Castelli. La segnalazione riguardava un uomo che stava dando in escandescenza, urlando e vagando senza motivo tra i reparti del nosocomio.

Resistenza e arresto

Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato l’uomo, che nel frattempo si era dato alla fuga. In evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche, l’uomo ha rifiutato di farsi identificare e ha ingaggiato fisicamente gli operatori. Gli agenti sono stati costretti a utilizzare l’Arma ad Impulsi Elettrici (tasera) per farlo desistere. Durante le fasi di controllo, l’uomo ha opposto resistenza, causando lesioni a uno degli operatori, e pertanto è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Pregiudicato e recidivo

L’uomo, noto alle Forze dell’Ordine e pregiudicato, già nel pomeriggio di domenica si era reso responsabile di un’aggressione e di un danneggiamento in un noto bar di Pallanza. Aveva danneggiato la storica vetrina del locale, risalente ai primi del 900. Gli agenti intervenuti lo avevano già denunciato per resistenza, violenza, minaccia e per danneggiamento aggravato.

Alla fine dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

