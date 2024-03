Vento a Palermo fa crollare muri su auto parcheggiate, raffiche fino a 95 km orari: decine le segnalazioni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Palermo. Le forti raffiche di vento che hanno flagellato il capoluogo siciliano nelle ultime ore, infatti, hanno causato danni in diverse zone della città e in provincia: si registrano muri crollati su auto in sosta, alberi spezzati e tettoie divelte. Nella giornata di martedì 26 marzo, la protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Su tutta la Sicilia c’è l’allerta gialla.

A Palermo raffiche di vento fino a 95 km/h e muri crollati sulle auto

Alcuni muri sono crollati in via Croce Rossa e in via Conte Federico a Palermo, causando danni anche alle auto in sosta, come riportato da Ansa. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto da decine di telefonate. Diverse le richieste di intervento per alberi pericolanti, lamiere e tettoie volate via, così come cartelloni pubblicitari abbattuti dalle raffiche di vento che hanno raggiunto i 90-95 chilometri orari.

Disagi anche alla circolazione stradale, con il traffico in tilt sulla circonvallazione a causa di una porzione di guardrail finita sulla carreggiata.

Danni in tutta la Sicilia, allerta gialla sull’isola

A San Martino, in via Pineta Antica e Cimitero, alcune case sono rimaste isolate a causa di un palo della luce caduto.

Danni e alberi distrutti anche a Cefalù, Termini Imerese, Ficarazzi, Monreale e Carini. Diversi gli interventi a causa di incendi di sterpaglie.

Oggi, martedì 26 marzo, la protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Su tutta la Sicilia c’è l’allerta gialla.

L’aeroporto di Trapani-Birgi colpito da una tromba d’aria

Nella notte una tromba d’aria si è abbattuta anche sull’aeroporto di Trapani-Birgi.

Qui le raffiche di vento hanno superato addirittura i 150 km/h e hanno divelto alcune coperture in lamiera della segnaletica verticale, alcuni mezzi e anche degli alberi.

Fonte foto: Aeroporto di Trapani La tromba d’aria che si è abbattuta sull’aeroporto di Trapani-Birgi ha divelto alcune coperture in lamiera della segnaletica verticale

“Grazie alla collaborazione di vigili del fuoco e polizia, si stanno creando dei percorsi per superare gli ostacoli e poter garantire i voli in partenza, già da questa mattina”, hanno fatto sapere i manutentori di Airgest, la società di gestione dello scalo, al lavoro per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di volo.