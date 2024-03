Vento a 90 km/h impedisce l’atterraggio di un aereo all’aeroporto di Bari: il video del velivolo in difficoltà

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La città di Bari è stata colpita da un forte vento, che soffia ininterrotto dalla mattina di domenica 10 marzo. L’intensità è tale da creare forti disagi all’aeroporto di Palese, con numerosi voli dirottati e un aereo incapace all’atterraggio a causa delle intemperie. Sui social, il video dell’incidente scampato.

Il video del mancato atterraggio di un aereo a causa del vento

Paura in volo per i passeggeri del volo Transavia che, partito dall’aeroporto di Parigi Orly, aveva come destinazione la città di Bari, in Puglia.

Le forti raffiche di vento, che hanno raggiunto i 90 km/h, hanno infatti reso impossibili le normali manovre di atterraggio.

Come si mostra dal breve video pubblicato sulla pagina Facebook MeteOne Puglia e Basilicata, l’aereo, ormai a pochi metri da terra, inizia a oscillare violentemente a causa delle intemperie.

Il pilota ha dunque deciso di riprendere quota e sembra sia stato dirottato al più vicino aeroporto di Brindisi, a oltre 100 km di distanza rispetto allo scalo in programma.

Disagi e dirottamenti all’aeroporto di Bari

Il volo Transavia non è stato l’unico costretto a rinunciare all’atterraggio all’aeroporto di Bari, intitolato al pontefice Karol Wojtyla.

Nel corso della giornata di domenica, sono stati cinque i voli dirottati verso altri scali.

Gli aerei Ryanair provenienti da Valencia, Londra e Malta sono stati spostati all’aeroporto di Pescara.

Il velivolo proveniente da Malta è poi ripartito verso l’isola, mentre gli altri due aerei hanno in programma per lunedì pomeriggio la ripartenza verso Bari.

Così come il volo del video mostrato sui social, anche un altro aereo proveniente da Bologna e originariamente diretto a Palese è stato costretto a dirottare verso Brindisi.

Il maltempo in Puglia

Nel weekend tra sabato 9 e domenica 10 marzo, l’intera Italia è stata colpita da un forte maltempo, con allerta meteo in numerose regioni.

Nella regione Puglia è il vento a preoccupare, con raffiche registrate fino a 90 km/h di velocità.

Nella zona costiera di Torre a Mare, a Bari, il vento ha abbattuto un palo della luce, che si è abbattuto su un’auto parcheggiata lì vicino.

A Brindisi sono crollati alcuni pali della Telecom, mentre si è verificata la caduta di numerosi alberi nei comuni di Barletta, Andria e Trani.

A scopo precauzionale, il comune di Bari ha disposto la chiusura temporanea dei giardini pubblici e del cimitero.