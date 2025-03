Ventenni in fuga a Civitanova Marche dopo aver truffato due anziani: la polizia li blocca, cosa avevano rubato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di tre denunce e refurtiva recuperata il bilancio di un’operazione di polizia a Civitanova Marche. I giovani, di età compresa tra i 20 e i 24 anni, sono stati fermati dopo un inseguimento nei pressi del casello autostradale dell’A14. La truffa è stata scoperta grazie all’attività investigativa delle forze dell’ordine.

Inseguimento e arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio quando un’autovettura non si è fermata all’alt nei pressi del casello autostradale di Civitanova Marche. Gli agenti del Commissariato locale hanno inseguito e bloccato l’auto, trovando a bordo tre giovani italiani. All’interno del veicolo è stata rinvenuta una busta contenente 4.000 euro in contanti, monili d’oro, quadri e oggetti di valore.

La truffa agli anziani

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’indagine ha rivelato che il materiale rinvenuto era il provento di una truffa ai danni di una coppia di anziani a Offagna, in provincia di Ancona. I malviventi avevano contattato le vittime fingendosi un maresciallo dei Carabinieri, minacciando l’arresto del figlio se non avessero consegnato 11.000 euro.

Provvedimenti e misure di sicurezza

L’autovettura utilizzata per il reato è stata sequestrata, insieme a due smartphone, per ulteriori accertamenti. Due dei giovani sono stati denunciati per truffa in concorso, mentre il guidatore è stato denunciato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il Questore di Macerata, Gianapolo Patruno, ha emesso per ciascuno di loro la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, impedendo loro di tornare nel Comune di Civitanova Marche fino al 2027.

