Ventenne ucciso per strada nel Foggiano: si tratta di Andrea Gaeta, figlio del presunto boss mafioso Francesco

La notizia arriva dalla provincia di Foggia e vede come sfortunato protagonista un ragazzo di vent’anni conosciuto ai più per il pesante cognome che porta. Andrea Gaeta, figlio del presunto boss Francesco Gaeta, è stato ucciso la scorsa notte a causa di diversi colpi di pistola che lo hanno colpito a distanza ravvicinata, non lasciandogli scampo.

L’omicidio è avvenuto nella località di Orta Nova, comune del Foggiano di circa 16 mila abitanti a metà strada tra il capoluogo e il centro di Cerignola. Andrea Gaeta, che nel recente passato aveva avuto a che fare con dei piccoli precedenti penali, si trovava alla guida della sua auto in via Saragat, a breve distanza dalla strada provinciale, quando è stato ucciso a seguito di un agguato. Orta Nova, ucciso il 20enne Andrea Gaeta, figlio del presunto boss Francesco Gaeta: la dinamica della sparatoria Al momento gli investigatori avrebbero escluso l’ipotesi che si tratti di un regolamento di conti nell’ambito della criminalità organizzata. Sembrerebbe infatti che il responsabile dell’omicidio sia stato già individuato e che, dopo un primo riscontro, il suo profilo non sia riconducibile a nessuna attività legata alla malavita. Fonte foto: ANSA Nel corso della nottata i carabinieri sono stati avvertiti da una telefonata anonima, che li ha informati in merito al luogo dove era avvenuta la sparatoria. Giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno ritrovato il corpo della vittima riverso nella sua auto, accasciato sul sedile del guidatore, mentre la vettura stazionava nella zona industriale di Orta Nova. Forse ti può interessare Usa, afroamericano ucciso a letto dalla polizia in Ohio: era disarmato. Il video scatena le polemiche Ancora bufera sulla polizia Usa: un agente ha ucciso un 20enne afroamericano disarmato mentre era seduto sul letto in camera Ucciso Andrea Gaeta, figlio del presunto boss Francesco Gaeta: le indagini sulla pista mafiosa Dopo aver transennato l’area per impedire l’accesso, i carabinieri hanno recuperato sull’asfalto cinque bossoli di una pistola di piccolo calibro. Così in pochi minuti sono riusciti a ricostruire la dinamica dello scontro: Andrea Gaeta è stato colpito con due colpi d’arma da fuoco, uno lo ha centrato in un fianco e uno al busto. Sempre durante la nottata i militari hanno ascoltato una decina di persone ritenute vicine alla vittima per cercare di ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e per capire se il delitto rientri nell’ambito delle attività della Sacra Corona Unita, di cui il padre Francesco è ritenuto un esponente di spicco.