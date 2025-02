Venezia, 12 arresti per pedopornografia: tra gli indagati un falso esperto di protezione minori

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dodici persone sono state arrestate e altre quattordici denunciate per detenzione di materiale pedopornografico nell’ambito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Venezia. L’operazione, denominata Viper 2, è stata coordinata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio Polizia postale. Ne dà notizia il sito della Polizia di Stato.

Dettagli dell’operazione

L’operazione Viper 2 segue un’analoga azione condotta lo scorso anno, che aveva portato all’arresto di 28 persone e all’esecuzione di 60 perquisizioni. Gli agenti di Venezia, operando sotto copertura, hanno monitorato circa 130 spazi virtuali su una nota piattaforma di messaggistica, dove utenti pedofili di tutto il mondo si scambiavano migliaia di foto e video di abusi su minori.

Coinvolgimento delle forze dell’ordine

Per l’esecuzione dei 26 decreti di perquisizione e il sequestro dei dispositivi informatici, sono stati coinvolti circa 200 agenti della Polizia postale in 18 province italiane. Tra gli indagati figura un uomo che, fingendo di avere conoscenze nel campo della protezione dei minori online, utilizzava questa falsa credibilità come alibi per accumulare materiale pedopornografico.

Fonte foto: IPA