Venerdì 19 aprile benzina in aumento e diesel in calo: quanto costa oggi un pieno in città e in autostrada

Prezzi in aumento. Il terzo weekend di aprile 2024 si apre con un rincaro della benzina, brutte notizie per chi ha in mente di mettersi in viaggio per un fine-settimana fuori porta e non ha un mezzo che va a diesel, il cui prezzo è invece in calo. Ecco quanto costa oggi fare il pieno in città o in autostrada, tenendo presente che si amplia il divario tra la verde e il gasolio.

Prezzi dei carburanti: sale la benzina, giù il diesel

Atteso un calo dei carburanti dopo il nuovo scivolone delle quotazioni petrolifere, soprattutto per il gasolio, sceso ai minimi da metà gennaio, in un contesto di domanda debole.

In calo anche il Brent, che giovedì 18 aprile ha chiuso a 87 dollari.

Fonte foto: IPA Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento

Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno ridotto di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati del diesel.

I prezzi medi di benzina e diesel

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di giovedì 11 aprile su 18 mila impianti:

benzina self service a 1,921 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,927, pompe bianche 1,909);

a 1,921 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,927, pompe bianche 1,909); diesel self service a 1,809 euro/litro (-1, compagnie 1,815, pompe bianche 1,797);

a 1,809 euro/litro (-1, compagnie 1,815, pompe bianche 1,797); benzina servito a 2,058 euro/litro (+2, compagnie 2,101, pompe bianche 1,973);

a 2,058 euro/litro (+2, compagnie 2,101, pompe bianche 1,973); diesel servito a 1,979 euro/litro (-1, compagnie 1,993, pompe bianche 1,862).

E ancora:

gpl a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704);

a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704); metano a 1,319 euro/kg (-1, compagnie 1,335, pompe bianche 1,305);

a 1,319 euro/kg (-1, compagnie 1,335, pompe bianche 1,305); gnl a 1,152 euro/kg (-3, compagnie 1,145 euro/kg, pompe bianche 1,158 euro/kg).

I costi dei carburanti in autostrada

Per quel che riguarda invece i prezzi di benzina e diesel in autostrada, la media nazionale indicata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy recita:

benzina self service: 2,004 euro/litro;

2,004 euro/litro; diesel self service: 1,911 euro/litro.

E ancora.

gpl: 0,851 euro/litro;

0,851 euro/litro; metano: 1,471 euro/kg.