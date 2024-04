Venerdì 12 aprile prezzi di benzina e diesel in aumento: quanto costa oggi un pieno in città e in autostrada

Prezzi in aumento. Il secondo weekend di aprile 2024 si apre con un rincaro di benzina e diesel, brutte notizie per chi ha in mente di mettersi in viaggio per un fine-settimana fuori porta. Ecco quanto costa oggi fare il pieno in città o in autostrada, tenendo prsente che si amplia il divario tra la verde e il gasolio.

Prezzi dei carburanti in aumento

Dopo tre ribassi, rimbalzano le quotazioni dei prodotti raffinati, con la benzina che torna praticamente al livello di venerdì scorso, mentre per quanto riguarda i prezzi dei carburanti, prevale il segno meno sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, con le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa scendono leggermente e si amplia ancora il divario tra benzina e gasolio, la mattina di venerdì 12 aprile a 10,3 centesimi.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Fonte foto: IPA Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento

Per Tamoil registriamo un rialzo di 1 centesimo al litro sul diesel.

I prezzi medi di benzina e diesel

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di giovedì 11 aprile su 18 mila impianti:

benzina self service a 1,912 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,918, pompe bianche 1,899);

a 1,912 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,918, pompe bianche 1,899); diesel self service a 1,809 euro/litro (-2, compagnie 1,815, pompe bianche 1,797);

a 1,809 euro/litro (-2, compagnie 1,815, pompe bianche 1,797); benzina servito a 2,050 euro/litro (invariato, compagnie 2,094, pompe bianche 1,963);

a 2,050 euro/litro (invariato, compagnie 2,094, pompe bianche 1,963); diesel servito a 1,949 euro/litro (-1, compagnie 1,992, pompe bianche 1,862).

E ancora:

gpl a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705);

a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705); metano a 1,322 euro/kg (-1, compagnie 1,343, pompe bianche 1,305);

a 1,322 euro/kg (-1, compagnie 1,343, pompe bianche 1,305); gnl a 1,154 euro/kg (invariato, compagnie 1,149 euro/kg, pompe bianche 1,157 euro/kg).

I costi dei carburanti in autostrada

Per quel che riguarda invece i prezzi di benzina e diesel in autostrada, la media nazionale è:

benzina self service: 1,991 euro/litro;

1,991 euro/litro; diesel self service: 1,909 euro/litro;

1,909 euro/litro; benzina servito: 2,250 euro/litro;

2,250 euro/litro; diesel servito: 2,174 euro/litro.

E ancora.

gpl: 0,850 euro/litro;

0,850 euro/litro; metano: 1,471 euro/kg;

1,471 euro/kg; gnl: 1,176 euro/kg.