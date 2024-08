Velasco contro Vannacci sul "mondo che cambia": l'attacco del ct della nazionale di pallavolo al generale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Dopo la vittoria dello storico oro alle Olimpiadi di Parigi, Julio Velasco, ct della nazionale femminile di pallavolo, ha rilasciato una lunga intervista. Tanti i temi toccati, tra cui anche il generale Roberto Vannacci, che anche nei giorni scorsi è tornato a parlare di Paola Egonu, fortissima schiacciatrice della squadra guidata da Velasco.

Julio Velasco e il rischio di essere un personaggio

Intervistato dal quotidiano La Stampa, Julio Velasco – origini argentine e passaporto italiano – è partito proprio dall’oro conquistato a Parigi contro gli Stati Uniti. “L’oro è importante, ma io ho vinto anche cinque World League e due mondiali”, ha puntualizzato il tecnico.

Definito “guru” dagli intervistatori, Velasco ha risposto così: “Sempre più spesso non siamo più persone ma personaggi. E i personaggi hanno vita propria, autonoma. Io del resto da anni non controllo io mio personaggio, sono rassegnato, lui va per conto suo e poi ci sono io”.

Fonte foto: ANSA

Julio Velasco e Paola Egonu durante una partita delle Olimpiadi di Parigi

La replica di Velasco a Vannacci

Noto per la grande intelligenza e competenza in molti campi oltre lo sport, Velasco è stato stimolato su temi di più ampio respiro. Negata la volontà di fare politica, il tecnico argentino è stato sollecitato sul murales dedicato a Paola Egonu e imbrattato con vernice rosa per “cambiare” il colore della pelle.

E il discorso è finito sul generale Roberto Vannacci, che pochi giorni fa ha dichiarato che “i tratti somatici di una persona del centro Africa non rappresentano la maggior parte degli italiani”.

“Penso a Vannacci perché prende voti nonostante quello che dice – ha commentato Julio Velasco – Significa che molta gente lo ascolta. Il cambiamento della società è così veloce che c’è una parte della popolazione che non riesce ad accettarlo. E vota per lui”.

Velasco a Vannacci: “Il mondo cambia”

Nell’intervista rilasciata alla Stampa, Velasco si è poi soffermato sul tema dell’integrazione. Anche in questo caso uno degli argomenti trattati spesso da Roberto Vannacci.

“Il mondo sta cambiando, e sta cambiando in meglio sui diritti. Donne, omosessuali, migranti. Qualcuno fatica di più ad accettarlo”, ha detto il tecnico della nazionale femminile di volley.

Sempre rimanendo in tema giochi olimpici, Velasco ha commentato anche il “caso Pilato-Di Francisca”: “Credo che la vittoria per un atleta consista nel battere il proprio record e Pilato ha gioito per questo. Con Di Francisca ebbi da ridire a Tokyo quando facevo il commentatore, aveva quasi insultato il suo allenatore e le dissi che era stata sgradevole”.