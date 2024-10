Veglia e funerali di Sammy Basso, in migliaia a Tezze per l'ultimo saluto: dove saranno e l'orario

Venerdì 11 ottobre migliaia di persone si riuniranno a Tezze sul Brenta (Vicenza) per dare l’ultimo saluto a Sammy Basso, il giovane ricercatore e attivista noto per la sua battaglia contro la progeria. I funerali si terranno nell’area tra la chiesa e il campo sportivo del paese.

I funerali di Sammy Basso

Come riporta il Giornale di Vicenza, la comunità di Tezze si fermerà per salutare il suo cittadino più amato. Sammy Basso ha lasciato un segno indelebile in chiunque lo abbia conosciuto, con la sua lotta coraggiosa e il suo impegno per la scienza.

Il feretro giungerà alle 14:50, seguito da un momento di testimonianze alle 15. La cerimonia funebre, presieduta dal vescovo di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto, inizierà alle 15:30.

Si prevede un’affluenza di oltre cinquemila persone, provenienti da tutta Italia e dall’estero, a testimonianza dell’amore che Sammy ha saputo raccogliere durante la sua breve ma intensa vita.

Il lutto cittadino proclamato per la giornata sottolinea l’importanza di questo evento per l’intera comunità, pronta a stringersi intorno alla famiglia in questo momento di dolore e celebrazione.

Tezze sul Brenta si mobilita

Il sindaco di Tezze, Luigi Pellanda, ha annunciato una serie di misure logistiche per gestire il grande afflusso previsto. È stato istituito un servizio navetta con due mezzi che collegherà i principali parcheggi alla zona della cerimonia, operando dalle 13 fino alle 15, e di nuovo al termine delle esequie.

Il primo cittadino ha inoltre invitato i residenti a utilizzare le piste ciclabili per raggiungere l’area a piedi e, per chi deve spostarsi in auto, ha raccomandato di condividere i veicoli per ridurre il numero di macchine in circolazione.

Il ricordo della madre e l’epigrafe

Un ricordo speciale è stato condiviso dalla mamma di Sammy, Laura Lucchin, che ha parlato con grande commozione del figlio. “Era il nostro terremoto“, ha dichiarato al Giornale di Vicenza, sottolineando quanto fosse straordinaria la sua presenza quotidiana.

Ha ricordato con affetto come Sammy si fosse dedicato con passione alla ricerca, fino agli ultimi giorni della sua vita, sperando di contribuire allo studio della sua malattia.

L’epigrafe scelta dallo stesso Sammy Basso, con il suo tipico umorismo, recita “Ne danno tristi il lieto annuncio…“, un’ultima dimostrazione della sua personalità positiva e ironica che ha conquistato il cuore di moltissime persone.