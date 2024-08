Vede la vetrina della storica libreria Hoepli di Milano e compra tutti i volumi: maxi vendita da 10mila euro

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un cliente passa davanti a una libreria, rimane folgorato dai volumi esposti e decide di comprare tutto ciò che è stato messo in vetrina per una cifra intorno ai 10mila euro. Pagamento con carta di credito, senza batter ciglio e senza chiedere alcuno sconto. Non è una storia inventata, è capitata realmente, nella storica libreria Hoepli di Milano.

Libreria Hoepli di Milano, maxi acquisto

La vicenda si è verificata giovedì 22 agosto. Nel negozio a due passi dal Duomo, in pieno centro a Milano, un cliente si è innamorato così tanto della vetrina che ha deciso di acquistare tutti i libri esposti, circa 200 volumi.

A raccontare il curioso episodio al Corriere della Sera è stato Matteo Hoepli, proprietario della libreria che, dopo la vendita, è stato costretto ad appendere un cartello sullo scaffale rimasto vuoto.

Fonte foto: ANSA

“Scusate, abbiamo venduto tutto”, ha fatto sapere il titolare che il 28 agosto ha poi provveduto a riempire nuovamente la vetrina.

Le dichiarazioni del titolare: “Vendita eccezionale”

“Una vendita eccezionale. Sono rimasto stupito e ho trovato geniale l’idea che qualcuno possa ritenere una vetrina talmente bella da volerla comprare per intero. Parliamo oltretutto di uno spazio di 5 metri di lunghezza per 3 di altezza”, ha spiegato il signor Hoepli.

Naturalmente, quando il cliente ‘particolare’ ha chiesto alla cassiera se poteva acquistare tutto, ha lasciato confusa la dipendente. La donna ha poi compreso la richiesta dell’uomo: sì, aveva davvero intenzione di comprare tutta la vetrina. E così ha fatto.

Si è portato a casa quasi 200 libri. Quali? Volumi relativi alla storia dell’arte e a quella della fotografia, ma anche saggi di attualità e storia. Poi ha saldato il conto con la carta di credito senza chiedere un euro di sconto. Infine ha caricato tutto su un taxi.

Chi è Matteo Hoepli

“Questo episodio — ha concluso Hoepli — ci ha insegnato che non sai mai quello che può capitare. Io rappresento la quinta generazione di un’azienda familiare e non ricordo un episodio così eccezionale nei racconti dei miei nonni o bisnonni. Ora lo racconterò ai miei figli e nipoti”.

Matteo Hoepli è l’ultimo discendente di Ulrico Hoepli, svizzero naturalizzato italiano che alla fine dell”800 aprì la libreria – e la casa editrice – nel centro di Milano e che ora si trova nella via Hoepli a lui dedicata.