Vasto incendio nella sede del Cipiesse a Rezzato: le fiamme inghiottono tutto, crollato l'intero edificio

Vasto incendio nella provincia di Brescia. Intorno alle ore 18 di giovedì 27 luglio, a Rezzato, nella sede del Cipiesse di Rezzato (la società bresciana che organizza spettacoli e concerti) sono divampate le fiamme.

Capannone a fuoco, nessuna persona al suo interno

Secondo le prime informazioni riferite della testate locali, dentro la struttura del Cipiesse, che sorge tra via Amendola e via Prati, fortunatamente non cera nessuno. I ragazzi che stavano per prendere servizio sono arrivati poco dopo.

I soccorsi

A dare l’allarme sono stati i lavoratori dei capannoni vicini, che, dapprima hanno avvertito odore di bruciato, e poi hanno visto innalzarsi le fiamme verso il cielo, con il fumo visibile a chilometri di distanza.

Fonte foto: ANSA

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, giunti con cinque mezzi oltre all’autogrù. In soccorso è arrivata anche la Protezione civile.

Il crollo dell’edificio

Il tetto dell’edificio è stata la prima parte a crollare. I soccorritori hanno subito reso noto che c’era il rischio che cedesse il resto della struttura, contenente attrezzature audio, luci, video e arredamenti. Alla fine le fiamme hanno inghiottito tutto e c’è stato il crollo del capannone, poco dopo le 19.30.

Sul posto anche la Polizia locale: le strade adiacenti sono state chiuse per precauzione.