Vasto incendio in una scuola elementare a Taranto, nuvola di fumo nero sul quartiere Tamburi

Un vasto incendio è divampato in una scuola elementare di Taranto, nel quartiere Tamburi. Le fiamme hanno avvolto un’intera ala dell’edificio, per fortuna vuoto al momento in cui si è sviluppato il rogo. Il fuoco ha sprigionato una densa nuvola di fumo nero visibile da tutta la città.

Incendio in una scuola a Taranto

L’incendio è scoppiato, per cause ancora da chiarire, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 giugno, nella scuola elementare Giambattista Vico in via Angeli Custodi, a Taranto.

Momenti di panico tra i residenti nel quartiere Tamburi quando un’alta colonna di fumo si è alzata dall’edificio, ma stando alle prime informazioni non ci sarebbero persone rimaste ferite.

L'incendio in una scuola nel quartiere Tamburi di Taranto

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, la scuola era infatti vuota quando sono divampare le fiamme.

Nuvola di fumo nero sul quartiere Tamburi

Immediato l’allarme lanciato dai residenti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con alcune squadre e due autobotti e le forze dell’ordine.

Dal rogo si è sprigionata una grossa nuvola di fumo nero visibile da tutta la città, che ha reso irrespirabile l’aria della zona.

I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme, che hanno coinvolto un’intera ala dell’istituto scolastico.

Gli accertamenti sulle cause

Carabinieri, polizia e vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

Secondo quanto riporta il Quotidiano di Puglia, le fiamme potrebbero essere partite dal tetto dell’edificio, ristrutturato alcuni anni fa.

È stata allertata anche l’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, per verificare le emissioni e l’eventuale presenza di sostanze tossiche nell’aria.