Vasto incendio in un capannone a Stagno vicino Livorno: maxi colonna di fumo, cittadini allarmati

Vasto incendio in un capannone a Stagno, frazione del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno.

Le fiamme sono divampate tra via Oberdan Chiesa e via Aiaccia nella mattina di venerdì 5 luglio.

Livorno, grande incendio a Stagno: l’intervento dei vigili del fuoco

Una colonna di fumo nero si è innalzata in cielo ed è visibile da molte parti della città.

Diversi i cittadini che, osservato il fenomeno, preoccupati hanno contattato con numerose chiamate i vigili del fuoco per un pronto intervento.

I soccorsi, un ferito in modo lieve

Sul posto si sono immediatamente precipitate due squadre dei pompieri (Aps e botte), la Misericordia di Livorno, l’automedica, la polizia e i carabinieri il cui elicottero sta sorvolando la zona.

Al momento si registra un ferito lieve anche se non direttamente coinvolto nell’incendio.

Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe cominciato attorno alle ore 9:30, quando appunto hanno iniziato ad arrivare le prime chiamate ai vigili del fuoco.

Soltanto due giorni fa c’è stato l’incendio di Bibbona

In provincia di Livorno, due giorni fa, è scoppiato un altro incendio. In quel frangente le fiamme sono divampate in una casa di Bibbona, in via Berlinguer.

Nel corso dell’incidente, purtroppo, è deceduta una persona. A perdere la vita una donna, nonostante l’intervento tempestivo degli uomini del 118 e dei vigili del fuoco.

Quando i soccorsi sono giunti nell’abitazione sita in località La California, per la donna non vi era già più niente da fare. Durante le operazioni di soccorso è rimasto ferito in modo lieve anche un vigile.

I volontari si sono presi anche cura dei vicini, sotto choc per l’accaduto, e li hanno portati al pronto soccorso di Cecina.