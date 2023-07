Vasto incendio boschivo a Aymavilles con il fumo che copre il vallone di Cogne: evacuazioni e turisti bloccati

Nel pomeriggio del 19 luglio, attorno alle 15.30, a monte della frazione La Poyaz, nel comune di Aymavilles (Valle d’Aosta), ha preso fuoco una zona boschiva.

Fumo su tutto il vallone di Cogne

L’incendio sarebbe partito da sterpaglie e inizialmente sarebbe stato limitato. Poi il vento l’avrebbe portato a diventare un rogo dalle dimensioni più ampie (al momento le conseguenze non sono calcolabili).

Le fiamme hanno rapidamente creato una vasta nuvola di fumo che si è estesa su tutto il vallone di Cogne. Da La Poyaz, nel giro di poche ore, il fuoco ha raggiunto l’altro lato del torrente Grand Eyvia, verso località La Camagne, dove a scopo precauzionale sono state evacuate quattro persone che abitano in due edifici della frazione.

Fonte foto: ANSA

Il comune: “Restate a casa con le finestre chiuse”

Il comune di Aymavilles ha invitato la popolazione a rimanere in casa tenendo chiuse le finestre.

Sul posto stanno lavorando le squadre del Nucleo antincendio boschivo del Corpo Forestale della Valle d’Aosta, i Vigili del fuoco e i Carabinieri per regolamentare la viabilità.

La strada regionale 47 per Cogne chiusa al traffico

La Strada regionale 47 per Cogne è chiusa e la rete elettrica è staccata in tutto il comune di Cogne e in due frazioni di Aymavilles, Pont d’Ael e Ozein. Decisioni prese per consentire le operazioni di spegnimento da parte dell’elicottero. Bloccati a Cogne alcuni turisti che dovevano rientrare in giornata dalla villeggiatura.