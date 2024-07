Vasto incendio a Mascalucia vicino Catania minaccia le abitazioni, canadair in azione per spegnere le fiamme

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un vasto incendio di sterpaglie ha colpito Mascalucia, una località vicino a Catania, minacciando le abitazioni circostanti. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, hanno coinvolto un capannone utilizzato dal comune per il ricovero dei mezzi. Le operazioni di spegnimento sono in corso, con l’intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco e l’ausilio di un canadair per fronteggiare l’emergenza.

Incendio a Mascalucia: soccorsi vicino Catania

L’incendio è scoppiato in via Santa Margherita e si è rapidamente esteso, fino a coinvolgere un capannone comunale. Le fiamme hanno minacciato, non solo il capannone della Protezione Civile, ma anche le abitazioni nelle vicinanze.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è cruciale per contenere l’incendio e prevenire danni maggiori. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate su più fronti tra Mascalucia e San Pietro Clarenza.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incendio a Mascalucia, vicino Catania: necessario l’uso di canadair

Sono state impiegate due autobotti, con l’assistenza della Protezione Civile, della Forestale e di un canadair, che ha effettuato diversi lanci d’acqua per domare le fiamme dall’alto.

Vasto incendio procede verso case: dinamiche

Le dinamiche dell’incendio sono quelle di un’estate calda. Al momento non si conosce la natura, se dolosa o meno. Si può riscontrare una rapida propagazione delle fiamme, complice il vento che ha alimentato il rogo.

Il capannone della Protezione Civile, contenente mezzi di lavoro, è stato particolarmente a rischio, ma messo al sicuro. Infatti le squadre di soccorso sono riuscite a impedire che il fuoco penetrasse all’interno del capannone, anche se alcuni mezzi all’esterno sono stati danneggiati.

La natura secca delle sterpaglie e le alte temperature hanno facilitato la diffusione delle fiamme, rendendo necessario l’impiego di supporti aerei per il contenimento e lo spegnimento dell’incendio. Le operazioni sono complesse e richiedendo un coordinamento tra diverse squadre e l’uso di tecniche avanzate di gestione degli incendi.

Canadair in azione contro le fiamme

I soccorsi sono stati tempestivi ed efficienti. Le squadre dei vigili del fuoco, supportate dalla Protezione Civile e dalla Forestale, stanno lavorato incessantemente per contenere le fiamme e proteggere le abitazioni vicine.

L’impiego del canadair è stato decisivo per affrontare l’incendio su vasta scala, permettendo di ridurre l’intensità del fuoco e prevenire la sua ulteriore diffusione.

Le operazioni di spegnimento sono però tuttora in corso, con le squadre di soccorso impegnate a monitorare la situazione per evitare riaccensioni (facili considerando il calore eccessivo di questi giorni). La priorità è la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della normalità per i residenti di Mascalucia e delle zone limitrofe.