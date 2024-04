Vasco Rossi bloccato nel traffico si improvvisa vigile e lo dirige, il video spopola sui social: "Uno di noi"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Martedì 9 aprile Vasco Rossi ha condiviso sul suo account Instagram, attraverso le stories, il video dell’utente @chefdave96, che a sua volta aveva pubblicato su TikTok. Nel filmato si vede il cantante di Zocca bloccato in un ingorgo sui colli bolognesi. Così, lo stesso Vasco Rossi, in sella alla sua moto, tra un saluto e l’altro dei fan che lo hanno immediatamente riconosciuto, si è improvvisato vigile urbano e si è messo a dare indicazioni per far defluire il traffico.