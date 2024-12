Vasco Rossi contro Salvini, sulla riforma del Codice della Strada: "Vi ritira la patente per il vostro bene"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Vasco Rossi torna ad attaccare Matteo Salvini. L’occasione è l’entrata in vigore delle nuove e più stringenti norme del Codice della Strada, che punisce con la sospensione della patente chi guida dopo aver assunto sostanze (anche a distanza di giorni). “Lo ha deciso per il vostro bene”, ha detto il cantautore. Non è la prima volta che l’artista si esprime contro il leader della Lega, attraverso i social o dal palco.

Cosa ha detto Vasco Rossi?

Vasco Rossi si è esposto contro il nuovo Codice della Strada. Sul proprio profilo Instagram, il cantautore ha pubblicato un video nel quale con ironia riprende le parole del ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Il post è stato pubblicato nel giorno dell’entrata in vigore delle nuove regole (sabato 14 dicembre). Sul video le scritte: “E lucido sì, e lucido no. Invece di guidare si potrebbe prendere i treni…”.

Nel video Vasco afferma che il ministro Salvini, “per il vostro bene, ha fatto in modo che se fumate una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni”.

Cosa cambia con la riforma del Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada è stato contestato per alcune applicazioni problematiche delle norme che riguardano l’uso di sostanze stupefacenti. Infatti, basterà un test positivo all’uso di sostanze per sospendere la patente di guida fino a tre anni.

La controversia sta nel fatto che si possono subire ritorsioni anche se chi è alla guida non è al momento del controllo stradale in stato alterato. Basterà infatti aver consumato nei giorni o nelle settimane precedenti componenti psicoattive come il THC.

Questo rimane nell’organismo per diverso tempo, anche se non causa più lo stato alterato. Per esempio, nella saliva può essere rilevato fino a tre giorni dopo il consumo, nel sangue fino a tre settimane, nell’urina fino a un mese e nel capello fino a tre mesi.

Altri attacchi contro Matteo Salvini

Non è la prima volta che Vasco Rossi punta il dito contro Matteo Salvini e ne descrive alcune caratteristiche. Durante il concerto tenuto a Bari, sulle note del brano “Basta Poco” Vasco Rossi ha criticato il leader della Lega riscrivendo il testo.

Così canta: “Basta poco per essere intolleranti (come Salvini)”. Lo fa indossando un cappello con la scritta “Libera“, associazione per la promozione sociale e che lotta contro le mafie.