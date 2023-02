Variglie (Asti), macchinario per la lavorazione delle nocciole si ribalta e lo colpisce: morto un 73enne

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia a Variglie, in provincia di Asti, dove un uomo di 73 anni è morto a causa delle gravi ferite riportate dopo un incidente lavorativo. L’uomo, Felice Rosso, è deceduto dopo essere stato colpito da un macchinario per la lavorazione delle nocciole.

Asti, morto 73enne colpito dal macchinario

Il 73enne morto nella provincia di Asti, in Piemonte, è stato vittima di una fatalità mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dalle testate locali, infatti, l’uomo stava lavorando vicino a una stufa quando, per cause ancora da accertare, il macchinario che stava utilizzando si è ribaltato colpendolo mortalmente.

L’uomo, secondo i primi rilievi, sarebbe morto sul colpo mentre stava lavorando le nocciole. Secondo quanto riferito il 73enne stava riempendo con scarti di lavorazione delle nocciole una coclea utilizzata per il riscaldamento di una stufa.

Sul posto sono intervenuti repentinamente la polizia, i vigili del fuoco, il personale dello Spresal e il 118, ma i soccorsi non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 73enne le cui ferite riportate dopo l’incidente sono state fatali.

Un altro decesso ad Asti

Quello di Variglie non è stato però l’unico episodio che ha tenuto impegnati in giornata gli uomini dei vigili del fuoco. Nel’Astigiano, infatti, un altro uomo di 73 anni è morto per cause ancora da accertare all’interno della sua abitazione.

I soccorsi, chiamati da alcuni vicini che non lo sentivano e vedevano da alcuni giorni, sono arrivati in via Cavour, ad Asti, per cercare di capire se l’uomo avesse avuto qualche malore, ma al loro ingresso in casa hanno fatto la macabra scoperta.

L’uomo, secondo quanto riferito dai media locali, è stato ritrovato morto all’interno dell’abitazione in cui i soccorsi sono riusciti a entrare solo dopo aver forzato la porta d’ingresso. Secondo i primi rilievi la morte potrebbe essere ricondotta a un malore fatale che non ha lasciato scampo all’anziano.