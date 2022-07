Variante indiana, la drammatica previsione di Pregliasco: quando arriverà in Italia

Dal Governo viene escluso il rischio di dover fare ricorso nuovamente alle misure restrittive per fronteggiare la nuova ondata di casi, ma, mentre Omicron 5 traina da settimane il nuovo aumento dei contagi, sulla pandemia fa capolino una nuova sottovariante che potrebbe essere ancora più contagiosa. Si tratta del lignaggio del Sars-CoV-2 segnalato in India agli inizi di giugno, Omicron BA.2.75, che si sta già diffondendo nel mondo per prendere il posto della versione attualmente predominante del coronavirus. Lo spiega all’Adnkronos il virologo Fabrizio Pregliasco.

La previsione di Pregliasco

Secondo il docente di Igiene all’università Statale di Milano la nuova sottovariante “si sta già vedendo in giro per il mondo, per esempio in Oceania e in Inghilterra, quindi l’arrivo anche da noi in Italia potrebbe essere molto rapido“.

Per questo l’esperto prevede “un’altra ondulazione nell’ambito di quell’andamento che ho descritto più volte come un susseguirsi di discese e risalite”. Secondo Pregliasco l’emergere di questa ulteriore versione del Sars-CoV-2 dimostra come il coronavirus stia seguendo “un andamento endemico, ma non tranquillo. Questo virus non è una presenza ‘banale’“, avverte. Restano comunque “ancora da capire le caratteristiche della malattia che provoca. È però un’ulteriore conferma dell’evoluzione di Sars-CoV-2″ spiega il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. Fonte foto: ANSA Il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, Fabrizio Pregliasco