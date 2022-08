Vanno in vacanza e abbandonano i cani sul balcone: denunciati, animali salvati grazie ai vicini e a un drone

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Poteva trasformarsi nell’ennesima tragedia estiva che avrebbe coinvolto degli animali indifesi, ma grazie all’intervento dei vicini di casa e delle forze dell’ordine due cani abbandonati sul balcone di casa sono stati tratti in salvo. I due animali a quattro zampe erano stati lasciati lì, sotto il sole cocente e senza acqua da giorni, dai padroni che erano partiti per le vacanze. Gli animali, confinati in pochi metri quadrati, sono stati notati e tratti in salvo grazie a un intervento “speciale”.

Abbandonati sul balcone, cani salvati dai vicini

A salvare i due cani dalla morte certa, a causa delle elevate temperature registrate a Modena, sono stati i vicini di casa che si sono accorti degli animali chiusi in balcone da alcuni giorni. I due cani, infatti, erano stati chiusi all’esterno dai padroni che erano partiti per le vacanze.

Grazie all’intervento dei vicini, che hanno avvertito le forze dell’ordine, si è evitata la tragedia. Gli operatori della polizia locale, insieme agli operatori dell’ufficio diritti animali del Comune, hanno utilizzato un drone in uso alle guardie zoofile per visionare il quarto piano del condominio, situato alle porte del centro storico, prendendo atto delle condizioni precarie dei due cani.

Gli agenti, usando i balconi limitrofi, hanno quindi avviato il percorso urgente per il recupero degli animali, salvati nel volgere di poche ore. Successivamente sono stati trasportati al canile intercomunale di via Nonantolana, dove si trovano ora accuditi e assistiti.

Cani abbandonati, padroni denunciati

Confinati in pochi metri quadrati senza acqua e circondati dagli escrementi, i due cani sono stati abbandonati lì dai padroni partiti per le vacanze. I due, un 37enne e una 43enne residenti in città, saranno denunciati per maltrattamento di animali.

I due padroni dovranno dunque rispondere di pesanti accuse, un reato che prevede fino a 18 mesi di reclusione e sanzioni economiche fino a 30mila euro.

Vacanze, cosa fare con gli animali

Nella Giornata Mondiale del cane va ricordato ancora una volta come l’abbandono dei cani, e degli animali in generale, è un gesto da condannare. Ecco perché l’Ufficio diritti animali ricorda che un numero crescente di strutture alberghiere accettano cani e gatti e che treni e aerei offrono la possibilità di accedere assieme all’animale domestico.