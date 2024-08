Vannacci vuole un partito suo: dalla rottura con la Lega di Salvini alla corte di Forza Nuova, cosa c'è sotto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Roberto Vannacci potrebbe lanciare un partito tutto suo. Dalla rottura con la Lega di Salvini alla corte di Forza Nuova, ecco cosa si sa sull’ultima idea dell’eurodeputato.

Il Mondo al Contrario di Vannacci diventa un movimento?

Il Comitato del sito che porta il nome del best-seller di Roberto Vannacci, Il Mondo al Contrario, ha annunciato in un post pubblicato sul web che “si appresta a divenire una realtà culturale ed anche politica“. È stata lanciata online una campagna di tesseramento. L’associazione che se ne occupa è stata fondata da un ex commilitone di Vannacci, il tenente colonnello Fabio Filomeni, a cui il generale ha concesso l’utilizzo del titolo del suo libro.

Lo staff dell’europarlamentare della Lega, come riportato dal Fatto Quotidiano, ha però negato: “Resta un’associazione culturale“.

Fonte foto: ANSA

Il generale Roberto Vannacci.

I timori su Vannacci in casa Lega

Che la candidatura (e successiva elezione) di Roberto Vannacci al Parlamento europeo con la Lega potesse rappresentare una sorta di trampolino per altre iniziative politiche del generale era stato ipotizzato da molti nel Carroccio.

Come ricordato da La Repubblica, infatti, quando Matteo Salvini decise di candidare Roberto Vannacci alle elezioni Europee, in molti nel partito misero in guardia il segretario federale: “Vannacci ci userà come un taxi“.

Gli indizi disseminati da Vannacci e soci sull'”opa a destra” del generale sarebbero diversi: dopo la trovata della campagna elettorale di Vannacci sulla Decima Mas, l’europarlamentare della Lega non ha smesso di pubblicizzare l’ormai tornata famosa X, con diversi richiami alla Decima e alla sua effige in latino. In aggiunta a ciò, altri indizi sono i richiami alla terminologia neofascista, dal “me ne frego” all’esaltazione del “cameratismo”.

L’offerta di Forza Nuova a Vannacci

All’orizzonte, per Roberto Vannacci, potrebbe profilarsi anche un possibile passaggio a Forza Nuova. Roberto Fiore, infatti, ha offerto al generale di candidarsi alle elezioni Regionali in Liguria con Forza Nuova.

La nota del segretario nazionale di FN: “Le elezioni regionali in Liguria possono rappresentare la definitiva rottura con un passato di consociativismo e corruzione che ha impoverito e ferito la dignità del popolo ligure. Propongo allo spezzino Vannacci di rompere gli indugi, lasciare la partitocrazia ed iniziare la battaglia per salvare la Liguria e l’Italia dal disastro economico e morale. Siate certi che, quando ci sono battaglie da fare, Forza Nuova è sempre presente”.