Vanessa Scalera contro Mariolina Venezia, tensione tra l'attrice di Imma Tataranni e la scrittrice: "Ingrata"

Scintille in conferenza stampa tra la scrittrice Mariolina Venezia e l’attrice Vanessa Scalera, durante la presentazione di “Imma Tataranni 4”. Alla domanda sul perché non avesse ringraziato l’autrice dei romanzi da cui è tratto lo sceneggiato dal palco di Sanremo, l’interprete ha risposto di averlo dimenticato, suscitando la risposta piccata di Venezia.

Il botta e risposta

Vanessa Scalera è stata tra gli ospiti della finale di Sanremo 2025, nella quale ha annunciato dal palco dell’Ariston la nuova stagione della serie Tv Rai.

Durante la conferenza stampa di presentazione di “Imma Tataranni 4”, l’attrice ha ammesso di aver dimenticato di ringraziare la scrittrice: “Mi scuso ora” ha aggiunto.

Vanessa Scalera sul palco di Sanremo 2025

Tensione tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia

Subito dopo è intervenuta Venezia, parlando del personaggio da lei creato come di “una donna libera” e di “una paladina dell’ingratitudine“.

“Sono una fan di tutti gli ingrati” ha affermato l’autrice “quindi apprezzo l’ingratitudine di Vanessa e la ringrazio, perché mi ha spesso dimenticata: è una donna libera, forse non è un caso che abbia interpretato così bene un personaggio libero come Imma”.

Immediata la controreplica dell’attrice: “Visto che sono stata messa in mezzo, non voglio entrare nella tua volgare polemica. Io ricordo ancora la tua ingratitudine durante la prima conferenza stampa della serie: devo ringraziare solo la produzione e il regista, ti ho sempre nominata nelle interviste. Tu hai avuto un comportamento malmostoso“.

“Sappi che io non ti devo nulla, devo solo ringraziare la produzione e la Rai” ha aggiunto lapidaria Vanessa Scalera, facendo scendere il gelo nella sala stampa.

La presentazione di Imma Tataranni 4

A cercare di placare gli animi è intervenuto il coprotagonista Massimiliano Gallo, riportando il discorso sullo sceneggiato e sottolineando come la cosa più importante sia il ritorno della serie sul sostituto procuratore di Matera che, come ha anticipato il regista Francesco Amato, “ha un finale apertissimo”.

“Dico una cosa non democratica – ha detto l’attore – parliamo di un intervento fatto a Sanremo a tarda sera di due minuti. C’era tensione, preoccupazione nel dire delle cose in pochi minuti. Vanessa ha chiesto scusa per essersi dimenticata di ringraziare Mariolina, poi per il resto si chiariranno”.

Lo sceneggiato va in onda dal 23 febbraio, con quattro prime serate su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Oltre a Gallo, al fianco di Vanessa Scalera anche Alessio Lapice e Barbara Ronchi.