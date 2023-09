Van Hooydonck esce dal coma dopo l'infarto alla guida: incidente in auto per il ciclista 27enne

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Il ciclista 27enne Nathan Van Hooydonck è uscito dal coma farmacologico. Il passista belga sarebbe cosciente e fuori pericolo di vita dopo l’infarto subito alla guida della sua auto vicino ad Anversa. Il corridore stava accompagnando la moglie incinta in ospedale per alcuni controlli, quando a causa di un arresto cardiaco ha improvvisamente perso i sensi, perdendo il controllo della propria auto e travolgendo altre cinque vetture. Nella carambola la donna non ha riportato gravi conseguenze, mentre sarebbero rimaste lievemente ferite tre persone, tra cui un bambino.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 della mattina di martedì 12 settembre nel centro della cittadina belga di Kalmthout, nelle Fiandre. L’auto di Van Hooydonck era ferma a un semaforo rosso con a bordo la moglie, quando il ciclista si è accasciato sul volante privo di sensi, schiacciando l’acceleratore.

La vettura fuori controllo avrebbe dunque attraversato l’incrocio travolgendo altri cinque veicoli. Il personale medico intervenuto sul posto ha rianimato con un massaggio cardiaco e con l’uso del defibrillatore il ciclista, che è stato ricoverato in condizioni molto gravi, in coma indotto.

Fonte foto: ANSA Van Hooydonck davanti al compagno di squadra del team Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard, al Tour de France

Il coma

Il corridore è stato tenuto in coma farmacologico all’ospedale di Anversa fino al pomeriggio, quando è stato svegliato dai medici, che lo hanno sottoposto a Tac e risonanza per evidenziare eventuali problemi neurologici. Secondo le ultime notizie, il belga non avrebbe riportato danni cerebrali.

Nel 2021 Van Hooydonck e la moglie avevano perso un bambino appena nato. “Penso continuamente a quella perdita” aveva detto il ciclista, “quando vedo una carrozzina in paese il mio cuore si fa in mille pezzi”.

La dedica dei compagni

Dopo aver vinto la 16a tappa della Vuelta, il compagno di squadra del team Jumbo-Visma Jonas Vingegaard ha dedicato il successo a Van Hooydonck: “Ho vinto per il mio miglior amico, per fortuna abbiamo saputo che le sue condizioni sono più confortanti”.

“Ci hanno detto che Nathan è sveglio e cosciente, non c’è nessun danno cerebrale. Resta da capire cosa gli sia accaduto” avevano fatto sapere alcuni membri del team Jumbo-Visma dopo la tappa in Spagna.

“Eravamo sotto shock, ma volevamo fare una grande tappa per Nathan – aveva dichiarato l’altro compagno Attila Valter – Ai piedi dell’ultima salita abbiamo saputo dall’ammiraglia che è sveglio e cosciente. La vittoria di Vingegaard è tutta per lui”.