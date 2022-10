Valle d'Aosta, passa la notte sul ghiacciaio con abiti leggeri: recuperato alpinista assiderato, è grave

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Ha passato la notte al gelo sul ghiacciaio Bionnassay, in Valle d’Aosta, dove era rimasto bloccato con abiti troppo leggeri per quella quota, a 3.100 metri di altitudine. Per questo stava per morire congelato l’escursionista recuperato dal Soccorso alpino valdostano nella mattinata di domenica. Trasportato in elicottero al Pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta, sarebbe in gravi condizioni a causa dell’assideramento. Lo riporta Repubblica.

L’allarme

Era stato lo stesso escursionista a lanciare l’allarme al soccorso alpino intorno alle 17 di sabato, quando si è reso conto di non avere più le forze per avanzare nella bufera che lo aveva sorpreso a valle del bivacco Durier (3.358 metri) e al col de Miage.

Riuscendo comunque a chiamare i soccorsi, nonostante fosse probabilmente già in uno stato di ipotermia, ha detto di sentire molto freddo e di essere rimasto bloccato per la stanchezza, facendo però fatica a indicare la posizione esatta.

Equipaggiamento inadatto

“L’uomo era equipaggiato da escursionista – fanno sapere i soccorritori – e non aveva attrezzatura e abbigliamento adatti alla progressione su ghiacciaio”.

Ad aggiungere mistero alla vicenda i dubbi sulla nazionalità dell’uomo, uno straniero di mezza età che parlava inglese, ma sprovvisto di documenti.

Fonte foto: ANSA Il momento del salvataggio dell’escursionista sul ghiacciaio Bionnassay, in Valle d’Aosta

Il salvataggio

Nonostante la richiesta di aiuto fosse arrivata a destinazione, le operazioni di salvataggio sono state rese impraticabili dalle difficili condizioni meteo e dalla pericolosità della zona dal versante italiano, sul massiccio del Monte Bianco. A causa del forte vento in quota e della scarsa visibilità qualsiasi tentativo di recupero dell’uomo non è stato possibile fino all’indomani.

Un primo avvicinamento era stato provato nella notte ma con esito negativo. L’ultimo contatto con l’uomo era avvenuto alle 2.30.

I tecnici del soccorso alpino sono riusciti a capire il punto esatto dove si trovava l’escursionista e hanno atteso un miglioramento delle condizioni atmosferiche prima di far partire l’elicottero, che ha portato in salvo l’uomo. Nel frattempo da Courmayeur era partita all’alba una squadra via terra, con due tecnici del soccorso alpino.

Più facile il recupero di un altro escursionista in difficoltà rimasto bloccato al Col de La Seigne, portato in salvo nella serata di sabato grazie all’intervento di una squadra da terra.