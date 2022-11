Valerio Scanu rivela di aver avuto un tumore e di averlo tenuto nascosto: "Mi hanno asportato mezzo polmone"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

“Nel marzo del 2020 sono stato operato, mi hanno asportato metà polmone“. Lo ha rivelato Valerio Scanu durante una puntata di “Oggi è un altro giorno”, in diretta nel pomeriggio di Rai 1. Il cantante sardo ha raccontato di aver avuto un tumore ai polmoni, uno dei momenti più dolorosi della sua vita trascorso in piena pandemia.

Valerio Scanu rivela di aver avuto un tumore

Due anni fa, nel pieno della pandemia di Covid-19, Valerio Scanu ha scoperto di avere un tumore ai polmoni. “Con i medici lo abbiamo sempre chiamato ‘il tumoretto’, era una roba di neanche 2 centimetri, ma non si poteva fare l’esame con l’ago istologico perché era molto centrale”, ha raccontato Valerio Scanu a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Il cantante sardo, vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, ha raccontato di essere stato operato nel giugno 2020: “Dopo che hanno fatto l’istologico estemporaneo, era uscito che si trattava di un adenocarciroma, quindi maligno. Quindi si è proceduto ad eliminare tutti i linfonodi”.

Scanu ha vinto il festival di Sanremo nel 2010

La malattia

Scanu ha descritto quel periodo come uno dei più dolorosi della sua vita: in piena pandemia, dopo il tumore ha dovuto fare i conti con la scomparsa del padre, a cui era molto legato, ucciso dal Covid.

L’artista ha confessato di aver mentito ai genitori per tenerli lontani: “A mio padre dissi che era una cicatrice, nella videochiamate mi toglievo l’ossigeno per non farlo preoccupare. E per non farlo venire in ospedale mi sono inventato un’ordinanza del Comune di Roma, e che se fosse venuto senza permesso durante le restrizioni per il covid lo avrebbero arrestato”.

Scanu ha poi rivelato di nutrire un senso di colpa per la morte del padre, “perché ho pensato che si fosse caricato sulle sue spalle la mia malattia”.

La proposta di matrimonio

Valerio Scanu sta ora vivendo un momento decisamente più felice della sua vita. Pochi giorni fa l’ex concorrente di Amici, facendo coming out, ha chiesto la mano del compagno Luigi Calcara, docente universitario alla Sapienza di Roma.

I due, che si sono conosciuti su Instagram, fanno coppia dall’estate 2020 e si uniranno civilmente in matrimonio nel 2023, anche se per il momento non c’è ancora una data definitiva.