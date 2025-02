Valerio Scanu risponde a Pupo, la provocazione ricordando Sanremo 2010: "Sta rosicando ancora"

Valerio Scanu contro Pupo. A ‘La volta buona’, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, il cantante sardo ha replicato alle provocazioni del collega. Il clima in studio si è fatto teso quando è stato mostrato a Scanu un tweet di Ghinazzi che gli ha dato del “presuntuoso” e dell'”ignorante”. L’autore di ‘Per tutte le volte che…’ ha sostenuto che Pupo ha nei suoi confronti il dente avvelenato perché “sta ancora rosicando” per come è finita al Sanremo 2010.

Valerio Scanu contro Pupo a ‘La volta buona’

“Ne ho conosciuti di presuntuosi e ignoranti, ma Valerio Scanu è imbattibile”. Così Pupo su X. Ospite a ‘La volta buona’ nella puntata di martedì 25 febbraio, Scanu ha replicato all’artista di ‘Gelato al cioccolato’.

“Lui sta ancora rosicando della vittoria del Festival. Mi dà dell’ignorante e del presuntuoso, un luogo comune”, ha dichiarato l’ex allievo di ‘Amici di Maria De Filippi’. Cosa accadde in quel Sanremo? Scanu arrivò primo, piazzandosi davanti al duo formato da Pupo ed Emanuele Filiberto, fermi al secondo posto.

Fonte foto: ANSA Valerio Scanu

“Ho salvato un Sanremo, avrebbe vinto Pupo”, ha poi chiosato Scanu con tono ironico.

La teoria di Pupo sulla vittoria di Sanremo 2010

Durante la puntata, la padrona di casa Caterina Balivo ha letto diverse esternazioni rilasciate da Pupo nel tempo in riferimento al Sanremo 2010. In particolare, la conduttrice si è soffermata su un passaggio di un’intervista di Ghinazzi a Repubblica:

“Prima della finale – ha spiegato Pupo – i vertici Rai avevano ricevuto una telefonata dalla presidenza della Repubblica, temevano lo scandalo di un rappresentante di casa Savoia al primo posto a Sanremo. Avevano capito che avremmo vinto osservando il picco di ascolti record della serata in cui avevamo ospitato Marcello Lippi“.

Scanu: “Ogni anno Pupo tira fuori qualcosa per far parlare di sé”

In altri frangenti Pupo ha dichiarato di credere di non aver trionfato a Sanremo 2010 con Emanuele Filiberto di Savoia per via di presunti accordi a tavolino. Opportuno sottolineare che mai sono state fornite prove concrete a sostegno di tale teoria.

“Ogni anno – il commento di Scanu su quanto sostenuto dal collega – nel periodo di Sanremo Pupo tira fuori un aneddoto per far parlare di sé”.

Quindi ha aggiunto: “Tra i commenti a questo X, lui ha scritto: ‘Se avvertissi anche solo un briciolo di invidia per soggetti del genere mi suiciderei’. Lo invito a farsi un esame di coscienza e a darsi una regolata. A me sta cosa tocca relativamente ma l’’utilizzo di determinati argomenti sui social andrebbe rivisto”.

A questo punto Caterina Balivo ha portato la conversazione verso un altro tema, dicendo di non essere a conoscenza di quanto riferito da Scanu. “Non ci sto, è molto pesante questa cosa”, ha tagliato corto la conduttrice.