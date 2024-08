Valerio Bianchi in coma dopo l'incidente in quad a Zante, rientra in Italia ma niente volo di Stato

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Valerio Bianchi torna in Italia. Niente volo di Stato però, nonostante Palazzo Chigi avesse predisposto tutto il necessario per far rientrare il 22enne ricoverato in coma in gravissime condizioni in un ospedale di Atene dopo un incidente con il quad sull’isola di Zante. Il rientro in Italia di Bianchi è previsto per la serata di oggi, mercoledì 7 agosto, con un volo privato.

Valerio Bianchi, il rientro in Italia

Come riporta SkyTg24, la Farnesina ha fatto sapere che il rientro di Valerio Bianchi dalla Grecia è previsto nella serata di mercoledì 7 agosto, con un’aeroambulanza.

Nonostante l’interessamento del governo, non è stato possibile attivare un volo di Stato, così come aveva chiesto la madre del ragazzo, Ilaria de Paolis, con un appello diventato virale sui social.

Fonte foto: ANSA Il sottosegretario Alfredo Mantovano

Niente volo di Stato

Come riporta Adnkronos, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano aveva annunciato di aver predisposto tutto il necessario per far rientrare Valerio Bianchi in Italia non appena i medici greci avessero dato il nulla osta necessario per il trasporto.

Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato all’agenzia Dire che però la dichiarazione di trasportabilità non è mai arrivata.

Visti i tempi incerti e l’urgenza di riportare il ragazzo in Italia, alla fine la famiglia ha scelto di rivolgersi a una compagnia privata che gestisce voli sanitari in aeroambulanza.

Una scelta costosa, circa 21 mila euro. Un costo di cui potrebbero farsi carico le Istituzioni. La madre del giovane ha raccontato alla Dire che dalla Regione Lazio l’hanno contattata per un rimborso parziale delle spese.

L’incidente in quad a Zante

Da alcuni giorni il 22enne di Marino, comune dei castelli romani, è ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale Agios Savvas di Atene dopo un incidente con il quad sull’isola di Zante.

L’incidente è avvenuto giovedì 1 agosto sull’isola greca di Zante, dove Valerio Bianchi si trovava in vacanza con gli amici.

Il 22enne è rimasto vittima di un grave incidente mentre era alla guida di un quad preso a noleggio, la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto emerso il quad è finito in un dirupo, causando al giovane gravi lesioni.

Dopo le prime cure a Zante, il 2 agosto Bianchi è stato trasferito all’ospedale Agios Savvas di Atene, dove è stato ricoverato in coma.

L’appello per il volo di Stato

Nella capitale greca lo hanno raggiunto i familiari, tra cui la mamma Ilaria De Paolis, infermiera al policlinico di Tor Vergata a Roma, che ha lanciato l’appello per riportare il figlio in Italia per le cure necessarie.

Dopo le prime risposte negative, il governo aveva dichiarato la disponibilità a mettere a disposizione un volo di Stato con personale sanitario a bordo non appena i medici greci avessero dato il nulla osta necessario per il trasporto.

Alla fine però non è stato possibile e la famiglia ha optato per il volo privato.