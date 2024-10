Valeria Marini piange in tv denunciando una truffa alla madre: persi oltre 350 mila euro, accuse al produttore

Valeria Marini ricostruisce davanti al giudice la vicenda della truffa subita dalla madre Gianna Orrù e torna ad accusare il produttore Giuseppe Milazzo Andreani. La showgirl ha ripercorso in tribunale e in Tv le circostanze dell’investimento fittizio in bitcoin fatto nel 2018 dalla mamma 86enne, che avrebbe perso oltre 350mila euro.

La vicenda

“Mia mamma, Gianna Orrù, è una donna favolosa, e lui, Giuseppe Milazzo, l’ha distrutta, umiliata. Le ha fatto sparire i risparmi di una vita. Per fortuna ci siamo stati io e i miei fratelli a salvarla”, così Valeria Marini ha raccontato in un passaggio davanti al giudice monocratico di Roma, riportato dal Corriere della Sera, come la madre sarebbe stata raggirata dal 49enne produttore cinematografico, imputato con l’accusa di truffa aggravata.

Il procedimento ha avuto inizio nel febbraio 2020 con la denuncia di Gianna Orrù di “essere stata indotta a compiere un investimento di 10 mila euro sulla piattaforma eToro”. Finanziamento che, secondo quanto ricostruito, tra febbraio e agosto del 2018 avrebbe raggiunto una quota di circa 350mila euro.

Fonte foto: ANSA

La showgirl Valeria Marini

La truffa alla madre di Valeria Marini

Da quanto affermato dai legali di Orrù, la donna avrebbe affidato i suoi risparmi a Milazzo, dietro la promessa che quei soldi avrebbero fruttato un guadagno tramite le piattaforme di scambio di criptovalute.

Il produttore cinematografico, infatti, avrebbe convinto l’86enne facendosi passare per un esperto della finanza, salvo poi affermare di essere stato truffato a sua volta da un altro trader online e che sia i fantomatici profitti sia il capitale sarebbero spariti.

La testimonianza

In aula a Roma, Valeria Marini ha ricostruito la vicenda tra le lacrime, a partire dal primo contatto tra la madre e il produttore: “Ho conosciuto Giuseppe Milazzo quando ha contattato la mia segretaria per un cortometraggio, dicendo che aveva una storia e una parte per me. E c’era la possibilità di usare dei fondi Imaie (l’istituto mutualistico per la tutela degli artisti, ndr). Così ci siamo incontrati in ufficio e ha presentato la domanda a nome mio percependo 15 o 20mila euro”.

“Mia mamma, che collaborava con il mio studio – ha raccontato l’attrice – dopo aver visto il cortometraggio lo ha invitato allo studio perché ha rilevato che il prodotto era stato girato male e occorrevano modifiche. Io in quel periodo facevo delle trasmissioni quindi poi loro hanno proseguito altri discorsi. Lui la contattava spesso”.

“Aveva cercato di stringere un rapporto lavorativo, dopo sono venuta a sapere dell’investimento. Mia madre mi pare me lo avesse accennato ma ero sempre in viaggio, vedevo poco anche mia madre” ha detto ancora Marini.

La showgirl ha dichiarato di aver saputo della vicenda soltanto quando si è resa conto della condizione di fragilità della madre, abbattuta per essersi resa conto di essere stata raggirata.

“Lei non voleva più parlare – ha raccontato Marini – È stata seduta in poltrona due anni. Era fragile, aveva perso le forze. Era caduta in depressione. Era finita in un tunnel per colpa di Milazzo. Lui più la vedeva debole, più infieriva. Mamma ha impegnato i gioielli al monte dei pegni, poi fortunatamente li abbiamo recuperati. Ha vissuto per anni nella speranza che i soldi tornassero indietro”.