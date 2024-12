Valeria Marini inseguita e aggredita sulle scale di casa da un uomo: salvata dalla polizia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Valeria Marini è riuscita a sfuggire a un tentativo di aggressione. Il fatto è avvenuto poco dopo le 23:00 di giovedì 5 dicembre, quando stava tornando a casa. Un uomo si era appostato sulle scale del palazzo in cui la showgirl vive da sola e l’ha inseguita. Valeria Marini è fuggita, riuscendo a raggiungere una volante della polizia municipale che ha fermato il malintenzionato, un portoghese di 29 anni, e l’ha portato in questura.

L’uomo che ha provato ad aggredire Valeria Marini

Dopo essere entrata nell’androne della palazzina, Valeria Marini ha cercato di accendere le luci, senza riuscirci. Poi ha udito dei rumori sospetti. Infine ha sentito distintamente i passi di qualcuno che scendeva velocemente le scale.

Presa dal panico, la soubrette è uscita dal portone e si è data alla fuga, riuscendo a raggiungere una pattuglia della polizia municipale.

5 novembre 2024, Valeria Marini durante la nottata elettorale per le elezioni americane presso Villa Miani a Roma

Poco dopo, dal portone è uscito anche un individuo che, raggiunto dai vigili, ha cominciato a inveire e ad andare in escandescenze. Il giovane uomo è stato immobilizzato e portato in questura.

Il malintenzionato uscito dal portone aveva il volto parzialmente coperto da un cappellino calato sugli occhi. Il suo atteggiamento è stato fin da subito giudicato come visibilmente aggressivo. Quando gli agenti si sono avvicinati, ha cominciato a urlare una serie di insulti in portoghese.

La dichiarazione della showgirl

“Sono scossa profondamente, ma mi sento fortunata“, ha dichiarato Valeria Marini all’Adnkronos.

“Il rumore che ho sentito mi ha messo subito in allarme perché in quella scala abito solo io. E questo mi ha permesso di capire che dovevo subito scappare. Per fortuna la presenza della pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze mi ha consentito di chiedere aiuto e salvarmi da quell’uomo che altrimenti avrebbe potuto raggiungermi e farmi dal male“, ha concluso Valeria Marini.

Manomesso il sistema d’allarme

Dopo i fatti, la soubrette è stata accompagnata all’interno della sua abitazione da un agente. La polizia ha constatato che le lampadine che illuminavano l’ingresso e le scale erano state rotte e il sistema di allarme manomesso. Valeria Marini ha poi sporto denuncia.