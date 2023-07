Valentino Rossi e il video della figlia Giulietta in sella a una mini-moto a 16 mesi: "Non farà la ballerina"

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Ha poco più di un anno, ma Giulietta Rossi, figlia del campionissimo di motociclismo Valentino Rossi, sembra già pronta a seguire le orme del padre. Lo sportivo ha pubblicato sui suoi canali social un video in cui si vede la figlia in sella a una mini-moto.

Cosa si vede nel video pubblicato da Valentino Rossi

Nata agli inizi del mese di marzo del 2022, Giulietta Rossi ha solo 16 mesi.

Nonostante sia così piccola, la figlia di Valentino Rossi è già salita in sella di una mini-moto per scorrazzare nel cortile di casa, come mostra il filmato pubblicato dal papà sui social network nella giornata di domenica 9 luglio.

Giulietta Rossi “non farà la ballerina”: parola di Valentino

La didascalia scelta dal campione di motociclismo per il video è tutta un programma: “Non penso che Giulietta farà la ballerina“.

Il commento di Loris Capirossi

Su Instagram, il video è stato commentato da Loris Capirossi, anche lui motociclista come Valentino Rossi: “Dai Vale, meglio la ballerina“, la sua frase ironica.