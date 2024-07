Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello genitori bis, l'annuncio della seconda figlia dato da Giulietta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovo fiocco rosa per Valentino Rossi e la sua compagna Francesca Sofia Novello. I due aspettano una seconda figlia dopo l’arrivo nel marzo 2022 della piccola Giulietta. Ad annunciare la lieta notizia è stato proprio l’ex campione di motociclismo con un divertente post sui propri canali social.

Seconda figlia per Valentino Rossi e la sua compagna Francesca

“’È sicuramente una femmina Dottore!’ La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina”, questo il messaggio che ha accompagnato delle divertenti immagini della famiglia con la piccola di casa che ausculta il battito della sorellina in arrivo.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello saranno dunque genitori bis.

La modella dovrebbe essere al quarto mese di gravidanza.

Fonte foto: IPA Una delle foto scattate per l’annuncio della nascita della seconda bimba

Cicogna in casa Rossi: il Dottore ancora papà dopo Giulietta

Novello aveva più volte parlato della volontà di mettere al mondo un altro figlio. Al podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta aveva rivelato che la sua prima figlia, ormai di due anni, avrebbe presto avuto compagnia.

“Sicuramente avrà un fratello o una sorella, io ho avuto la fortuna di condividere, di dividere, di non avere tutto per me: una cosa che nella crescita fa la differenza, soprattutto in una situazione come quella di Giulietta, che è la principessina di casa”, aveva detto.

Rimandato invece il desiderio di avere un maschio. Ma i due sono ancora giovani e potrebbero presto concepire anche un altro erede al trono di quello che è stato uno dei migliori motociclisti di tutti i tempi.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: gli inizi e il presente

Francesca e Valentino sono insieme ormai da anni. Lei ne ha 30, è una modella e ha iniziato da ombrellina. Proprio in quel contesto ha conosciuto Rossi.

In attesa della seconda bambina, l’ormai ex ragazzo di Tavullia ha 45 anni e, da 2, si è ritirato dalla MotoGp. La sua passione per i motori però lo ha portato a dedicarsi alle corse automobilistiche.

Partecipa al Campionato del mondo endurance, al GT World Challenge Europe e ad alcune gare Endurance della 24H Series e dell’Intercontinental GT Challenge. È inoltre proprietario di una scuderia motociclistica, la VR46.