Valentina Paterna morta a 42 anni dopo la malattia: cordoglio di Giorgia Meloni per la consigliera FdI

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo della politica. Si è spenta a soli 42 anni Valentina Paterna, consigliera regionale del Lazio per Fratelli d’Italia. Originaria di Tarquinia, è deceduta dopo una grave malattia. Tanti i messaggi di cordoglio del centrodestra romano e laziale, tra cui quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Valentina Paterna morta a 42 anni

Valentina Paterna viveva a Tarquinia in provincia di Viterbo, dove era coordinatrice del circolo di Fratelli d’Italia dal 2020 e consigliera comunale dal 2022.

Nel febbraio 2023 era stata eletta al Consiglio regionale del Lazio e nominata presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente. Era legata ad Alberto Riglietti, assessore comunale di Tarquinia.

Il post di Giorgia Meloni

“Con grande dolore ho appreso la notizia della scomparsa, a soli 42 anni, di Valentina Paterna, esponente di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale del Lazio. Una donna forte che ha lottato con coraggio contro la malattia e portato avanti le istanze del territorio e dei cittadini con determinazione e onestà”.

Così su X (ex Twitter) la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso cordoglio per la scomparsa della consigliera.

“Mi stringo al dolore della famiglia, di Alberto, della comunità di Tarquinia e di tutta FdI. È stato un onore conoscerti e condividere con te tante battaglie politiche, rimarrai sempre con noi. Ciao Valentina”, conclude la presidente di Fratelli d’Italia.

Il cordoglio di Francesco Rocca

Così sui social il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Valentina Paterna, straordinaria collega in consiglio regionale. Una donna forte, coraggiosa, piena di vita. A nome di tutta la giunta, mi stringo al cordoglio della sua famiglia, della comunità di Tarquinia e di tutto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia”.

Lutto in Fratelli d’Italia

“La scomparsa dell’amica e collega Valentina Paterna lascia un dolore terribile”, ha scritto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini.

“Donna forte, che ha coniugato impegno politico e istituzionale nonostante la continua lotta alla malattia. Caparbia e sempre sorridente alla vita, lascia un vuoto incolmabile. È una perdita che ci tocca nel profondo”.

“Questa sera è venuta a mancare la Consigliera Valentina Paterna. In questi mesi ci ha regalato il suo sorriso, la sua forza e il suo coraggio, anche nei momenti più difficili. Il Consiglio Regionale si unisce al dolore dei familiari per la sua scomparsa”, ha scritto in una nota Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio.