Valentina Aprea lascia Forza Italia dopo la mancata nomina a sottosegretaria: il suo annuncio

Promessa non mantenuta. Valentina Aprea, storico volto di Forza Italia, si aspettava di essere nominata sottosegretaria all’Istruzione ma così non è stato. E come conseguenza ha optato per una clamorosa rottura, annunciando dopo quasi 30 anni l’addio al partito di Silvio Berlusconi. Non solo: a seguito dell’amara delusione si è dimessa anche dalla carica di dirigente del Dipartimento Istruzione.

La delusione di Aprea dalle chat

La decisione di Aprea sarebbe stata sofferta ma ponderata. Secondo quanto si legge in un messaggio in circolazione tra le chat interne di Forza Italia, l’ex parlamentare ha fatto sapere di aver “appreso dalla stampa” e “con grande amarezza e stupore” di non aver ricevuto l’incarico.

Una cosa che non si aspettava, vista la parola data “personalmente dal presidente Berlusconi nella sera del 26 settembre, all’indomani dell’infausto risultato elettorale nel mio Collegio”. Al ‘Corriere della Sera’ ha confidato di essere rimasta ferita: “La dignità ha un prezzo”.

La nota di addio a Forza Italia

Nel messaggio Aprea ha evidenziato che il suo partito non era tenuto a recuperarla dopo la mancata elezione, tuttavia nell’ultimo mese non ha mai smesso di credere a un suo possibile rilancio per una serie di ragioni.

“La prima – ha spiegato – era legata proprio all’impegno che il presidente Berlusconi aveva preso con me, alla presenza di parlamentari lombardi e non solo. La seconda perché in tutti questi anni ho promosso, nel nome di Forza Italia, visioni, politiche ed azioni di successo nel settore dell’Istruzione. La terza perché nel Pnrr ci sono molte leggi da noi (da me) fortemente volute e sarebbe stato un vantaggio per Forza Italia curarne l’attuazione e continuare a intestarsi il merito di averle volute“.

Con una certa amarezza ha poi aggiunto che probabilmente Forza Italia non ha più bisogno di lei, nonostante numerosi attestati di stima. “Non la pensano così i tanti ‘mondi’ – ha infatti sottolineato – che in queste ore mi hanno comunicato la loro sorpresa per il fatto che proprio io, a dir loro la più esperta e più competente, ero rimasta fuori dal Governo”.

La carriera di Valentina Aprea

Nata a Bari il 17 luglio 1956, Valentina Aprea è laureata in Pedagogia. All’età di soli 27 anni ha avuto accesso alla dirigenza pubblica nel settore dell’Istruzione.

In politica con Silvio Berlusconi dal 1994, è stata più volte parlamentare. Negli anni ha ricoperto l’incarico di sottosegretaria a Viale Trastevere e di assessore regionale all’Istruzione della Regione Lombardia. In Parlamento ha collaborato con il Ministro Moratti alla stesura della Legge 53/03 e dei decreti attuativi della Riforma della Scuola, introducendo nella legislazione italiana vari principi.

Nel corso delle diverse legislature ha anche curato per la Camera dei Deputati il rapporto con gli studenti attraverso varie iniziative. Nell’ultimo anno ha contribuito a scrivere alcune parti del Pnrr. In tanti la consideravano tra i papabili per la poltrona del ministero dell’Istruzione del governo Meloni.