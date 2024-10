Valencia senza pace dopo l'alluvione, diramata nuova allerta meteo nella regione della Spagna già devastata

Giovedì 31 ottobre è stato emesso un nuovo allarme meteo per la regione di Valencia, già provata da un’alluvione catastrofica. L’agenzia meteorologica statale spagnola Aemet ha lanciato l’allerta rossa per la provincia di Castellon, indicando il rischio di “fenomeni non abituali di intensità eccezionale“.

Nuova allerta meteo dopo l’alluvione

Come riporta Ansa, la nuova allerta meteo si inserisce in un quadro già critico, con forti tempeste che colpiscono il nord di Castellon, e i cittadini sono stati avvertiti di non viaggiare, a meno che non sia strettamente necessario.

Il bilancio delle vittime dell’alluvione continua ad aggravarsi, con 95 morti confermati: 92 di questi sono stati registrati nella provincia di Valencia, due in Castilla La Mancia e uno in Andalusia. Purtroppo, il numero dei dispersi rimane incerto, lasciando temere che le vittime possano aumentare ulteriormente.

Fonte foto: ANSA

Un parcheggio allagato a Valencia

Sono oltre 120.000 gli sfollati nella regione, molti dei quali hanno trovato riparo in alberghi locali, mentre più di mille militari e volontari dell’Unità di emergenza dell’esercito lavorano per liberare le strade invase da fango e detriti.

Le operazioni di salvataggio a Valencia

Le operazioni di salvataggio proseguono senza sosta: fino a oggi, oltre 250 persone sono state tratte in salvo via elicottero e altre 70 via terra. Tuttavia, alcuni centri abitati, come Paiporta, restano isolati e sepolti dal fango, mentre le forniture di acqua ed elettricità risultano interrotte.

La ministra della Difesa, Margarita Robles, ha dichiarato di non essere ottimista sulla possibilità di evitare nuovi decessi, date le difficoltà delle operazioni in corso e l’elevato numero di dispersi.

I collegamenti ferroviari e autostradali rimangono interrotti, compreso il corridoio mediterraneo autostradale e la tratta ad alta velocità Madrid-Valencia, bloccando ulteriormente gli spostamenti e isolando la regione colpita.

Lo scontro politico e gli aiuti agli sfollati

Sul fronte politico, il presidente della Comunità Valenciana, Carlos Mazón, è stato duramente criticato per la gestione della crisi.

In particolare, i ritardi nella comunicazione delle allerte meteo hanno sollevato polemiche, con l’amministrazione locale accusata di aver sottovalutato il rischio e di non aver avvisato tempestivamente la popolazione.

Mazón si difende, affermando che le allerte erano state emesse già da domenica e che ogni dettaglio è stato gestito dal 112. Il governo ha stanziato 250 milioni di euro per aiuti diretti alle popolazioni colpite dall’alluvione.