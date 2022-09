Valdottavo, tragico incidente stradale: morto un operaio di 56 anni e tre persone ferite

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Un morto e tre feriti, di cui uno grave. È questo l’attuale tragico bilancio dell’incidente stradale occorso durante la mattina di oggi, venerdì 9 settembre, nei pressi di Valdottavo, frazione di Borgo a Mozzano in provincia di Lucca. A perdere la vita è stato un uomo di 56 anni.

Incidente a Valdottavo: cosa è successo

A causare la tragedia è stato un violento scontro frontale tra due veicoli che viaggiavano in direzioni opposte: un furgoncino, con a bordo due operai della manutenzione stradale, e un suv, sul quale viaggiavano due anziani coniugi.

L’incidente ha avuto luogo poco prima di una rotatoria. Immediato l’allarme. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del Comando di Lucca, che si sono occupati di estrarre dalle lamiere i feriti e di mettere in sicurezza i mezzi sulla strada.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il grave incidente si è verificato a metà mattina a Valdottavo, che fa parte del comune di Borgo a Mozzano

Presenti anche i Vigili urbani e i Carabinieri, i quali hanno avviato le indagini per accertare la dinamica del fatto.

Indagini in corso

Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni riportate dal quotidiano ‘La Nazione’, nel momento dello schianto l’asfalto era bagnato a causa della pioggia.

Tuttavia proseguono gli accertamenti per capire quanto tale condizione possa avere influito sull’incidente.

L’intervento del 118

Sul luogo del drammatico accaduto è intervenuto il 118 con un’ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano, un’ambulanza medicalizzata di Pian di Gioviano e un’ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca.

A morire è stato uno dei due operai addetti alla viabilità provinciale. Come riportato da ‘Lucca in Diretta”, nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Le altre tre persone rimaste coinvolte nello scontro hanno riportato diverse ferite. Una di loro versa in gravi condizioni ed è stata trasportata con l’elisoccorso in codice rosso per un grave politrauma all’ospedale di Cisanello, a Pisa.

Si tratterebbe del collega della vittima. Gli altri due feriti sono stati portati invece all’ospedale San Luca di Lucca.