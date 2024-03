Valanga travolge 4 scialpinisti a Monesi (Imperia): morto un 44enne durante il trasporto in ospedale

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia a Imperia. Un gruppo di 4 scialpinisti è stato travolto da una valanga nei pressi di Monesi, sulle montagne del comune di Triora. Risultati tutti e quattro feriti, il più grave, un 44enne, è morto durante il trasporto in ospedale.

La valanga di Monesi

Nella giornata di domenica 10 marzo un gruppo di quattro escursionisti che praticavano sci alpinismo in località Monesi, sulle montagne sopra il comune di Triora in provincia di Imperia, è stato travolto da una valanga di neve e ghiaccio.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘Ansa’, i quattro sarebbero immediatamente stati soccorsi dai vigili del fuoco, dal 118 e dal soccorso alpino e portati feriti nei più vicini ospedali disponibili.

Fonte foto: Tuttocittà La zona del comune di Triora, in cui si trova l’area dove è avvenuta la valanga

La zona è tra quelle più colpite dal maltempo delle ultime ore. Una frana ha infatti isolato una frazione in zona, Molini di Triora, dove le case che ospitano circa 100 persone sono ora raggiungibili soltanto a piedi.

Uno scialpinista morto a Imperia

I soccorritori della valanga di Monesi, in provincia di Imperia, si sono immediatamente resi conto che tra i quattro feriti rimasti vittime dello smottamento ce n’era uno in condizioni molto più gravi degli altri.

Si trattava di un 44enne che è stato immediatamente trasferito in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove però è arrivato già senza vita. Secondo quanto riportato dall’Azienda senitaria locale di Savona, l’uomo sarebbe morto alle 16:57. La Asl ha da subito messo a disposizione dei parenti il supporto psicologico.

Le condizioni degli altri escursionisti

Meno gravi invece le condizioni in cui versavano gli altri tre scialpinisti rimasti coinvolti nella valanga di Monesi e soccorsi da vigili del fuoco, 118 e soccorso alpino nel pomeriggio del 10 marzo.

Uno di loro non avrebbe nemmeno avuto bisogno del ricovero in ospedale, mentre altri due sono stati portati presso quello di Cuneo per ricevere le cure del caso.

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul nord Italia e su tutto l’arco alpino ha causato diversi disagi e anche molti problemi agli escursionisti che si trovavano in montagna. Sei scialpinisti svizzeri sono dispersi da sabato 9 marzo nei pressi del versante elvetico del monte Cervino.