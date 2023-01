Valanga in Val Gardena e in Valchiavenna: travolto un carabiniere, c'è una vittima

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Valanga nei pressi di Selva di Val Gardena, in Val Chedul, in provincia di Bolzano, in tarda mattinata. Attorno alle 11.30 la neve ha travolto un carabiniere che del centro di addestramento alpino della Vallunga.

Un’altra valanga, poco dopo, è avvenuta in Valchiavenna. Un uomo è morto sotto la neve.

Valanga in Val Gardena: un carabiniere travolto dalla neve

L’istruttore stava facendo un addestramento in compagnia di due colleghi. Si trovava in un punto delicato dell’escursione, anticipando gli altri per motivi di sicurezza.

Lì è stato travolto dalla slavina, mentre gli altri due si trovavano a distanza, al sicuro.

Nei giorni scorsi sono caduti circa 20 centimetri di neve, ma il nuovo strato non si è consolidato con quello vecchio ghiacciato. Si tratta dunque di un “problema di neve vecchia”, come viene definito in gergo.

Gli accumuli di neve a causa del vento hanno reso particolarmente difficili le operazioni in montagna e insidiosi i sentieri e i percorsi.

Fonte foto: ANSA Le operazioni di soccorso in Val Gardena dopo la valanga.

Carabiniere travolto dalla valanga in gravissime condizioni

Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini del soccorso alpino della Val Gardena e dell’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, che hanno liberato e rianimato il militare travolto dalla valanga.

Il carabiniere si trova in gravissime condizioni all’ospedale di Bolzano.

Valanga in Valchiavenna: morto un uomo di 60 anni

Un’altra valanga avvenuta in Valchiavenna, nel comune di Madesimo in Lombardia, alle 12.45, non lontano dal rifugio Bertacchi, ha invece ucciso un uomo di 60 anni.

Anche in questo caso sono stati celeri gli interventi del soccorso alpino, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.

Dalla sede Areu di Caiolo si è alzato in volo l’elicottero con un codice di intervento rosso, della massima gravità in queste circostanze.

Sono stati però inutili i tentativi di soccorso. Non sono note le generalità della vittima della valanga.