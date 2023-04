Valanga in Alto Adige travolge 7 scialpinisti al Passo Resia: 2 morti e un ferito grave. La situazione

Una nuova tragedia della montagna è avvenuta in Italia nella mattinata di domenica 2 aprile: una valanga ha travolto un gruppo di 7 scialpinisti in Vallelunga, nei pressi del passo Resia, in Alto Adige.

Il primo bilancio della valanga in Alto Adige

Il primo bilancio della valanga che in Alto Adige ha travolto un gruppo di 7 scialpinisti è, come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, di 2 morti e un ferito grave.

Le due vittime sono rimaste sepolte sotto la neve e sono state recuperate dal Soccorso Alpino già senza vita. La persona ferita in modo grave è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Bolzano.

La valanga si è verificata nella mattinata di domenica 2 aprile nei pressi del Passo Resia, in Vallelunga, in Alto Adige.

Valanga in Alto Adige: cosa è successo al Passo Resia

La valanga ha investito il gruppo di 7 scialpinisti a circa 2.700 metri di quota sulla Cima Tiergartenspitz. Secondo le prime informazioni riportate dall”ANSA’, il gruppo di escursionisti sarebbe composto da persone della zona. Sul posto è anche intervenuto il Sagf di Silandro.

Come stanno gli altri scialpinisti travolti dalla valanga in Alto Adige

Come riferito da ‘La Repubblica’, il Soccorso Alpino è riuscito a rinvenire tutte le persone del gruppo. Due di loro sono state trovate morte, mentre una terza è gravemente ferita.

L’altra valanga in Valle d’Aosta

Sono stati intanto individuati 2 corpi nella zona dello Chateau des Dames, montagna della Valtournenche dove si concentravano le ricerche dei due scialpinisti torinesi dispersi dalla giornata di sabato in seguito alla valanga verificatasi in Valle d’Aosta. Sul posto sono intervenuti i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cervinia e i tecnici del Soccorso Alpino della Valle d’Aosta.

Come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, è stato un distacco spontaneo, quindi non causato dal passaggio di altre persone, a provocare la valanga che ha travolto gli scialpinisti in Valtournenche. La grande slavina, con uno sviluppo di 800 metri e un fronte di 500 metri, si è staccata centinaia di metri più in alto rispetto al luogo del ritrovamento (a quota 2.350 metri). Il distacco dovrebbe essere avvenuto tra le 11 e le 12, mentre gli scialpinisti erano in fase di salita.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.